別問、真的也想去上班了，怎麼可以這麼美！由台北101張學舜董事長所主導規劃的「新年驚豔101」系列策展，近年已成為台灣最受國內外民眾喜愛的新年節慶活動之一。這一次全新「光彩絮語Luminous Whispers」展覽，由台北101與策展人胡朝聖合作策劃，以城市裡的光作為所有色彩的原點，結合六位截然不同創作風格的藝術家—曲德義、黃蘭雅、林建榮、陳怡潔、蔡潔莘與胡宮雪娜，展出平面繪畫、雕塑、裝置等共20件作品，讓台北101辦公大樓瞬間化身為當代美術館。



推薦閱讀：台南上熱搜！2024月津港燈節66組聲光藝術作品1/27拍起來，月津港燈節交通資訊、活動資訊完整公開。





全新2024「光彩絮語」展覽於即日起至2024年2月27日在台北101辦公大樓1樓大廳與Gallery 101展出。此次展覽旨在透過藝術家繽紛的視覺語彙，融入光線與場域映照，藉由對光的詩意詮釋，突顯台北101獨特的創意與文化活力。



展覽概念除了希望帶給台北101辦公大樓新的公共空間氣象之外，同時創造藝術性、文化性、創意性的空間效果。透過展出作品彼此之間的絮語，展現了台北101充沛的文化底蘊和藝術動能。觀眾將在這個獨特的展覽中體驗到光影帶來的奇妙變化，引領觀眾進入一個色彩斑斕的視覺饗宴，亦呼應歲末新春的節慶氛圍，期許新的一年，如同光彩斑斕的作品色調迎來美好的嶄新氣象。





這一次參展的六位藝術家展現了各具特色的創作風格，其中「曲德義」以獨特技藝融合東西方文化，激盪出色彩斑斕的的抽象作品，一次又一次超越色彩與形式的界線，「Juxtaposition」五連拚的巨幅作品像是煙火或是花朵般燦爛奪目，也呼應著台北101每年的重頭戲跨年煙火秀。





而「黃蘭雅」的創作融合光影和色彩於自然元素之中，透過雕塑巧妙創造出流動的光影效果，讓觀眾沉浸於大自然的生命之美與自然的韻律共鳴，「林場風清」源自於藝術家兒時逛植物園的經驗，將林間透射出的陽光、以及微風吹拂經過葉片傳遞至身體的綠意感受。





此外，「林建榮」擅長將燈泡與雕塑相融合，啟發觀者透過自身經驗，探尋潛藏在內心某塊角落的童真與樂趣，「飄飄藍」一群拉著氣球的童趣身影，喚醒觀眾內心深處共存的天真的美好記憶。



同時，「陳怡潔」則是藉由動漫題材為出發點，透過轉置動漫色彩，創作出系列性深具時代意義、反應大眾媒體文化，並喚起集體視覺記憶的當代藝術作品，「艾莎的極速飛行」以知名的動畫角色為基礎，轉化為圓形幾何雕塑，呈現了這些角色的生動性，作品顏色上也呼應冬日溫馨氣氛。



台北101「光彩絮語Luminous Whispers 」展覽

還有，「蔡潔莘」選擇具有溫度與柔軟的紙漿體現了對低能耗的環保概念，同時關注人類獨有的情緒表達方式，以牽手、微笑等肢體動作，傳遞存在你我生命中幻化無形的感知，「讓我們今天就擁抱吧!III」透過療癒的顏色跟輪廓並透過最簡單的擁抱，一同感受藝術家想傳達的人與人之間溫暖情感。最後，日本沖繩混血藝術家胡宮雪娜以作品「平安平安平」結合故鄉沖繩風獅爺(shi-sa)與臺南安平劍獅，揉合吉祥祈福的語彙象徵對未來美好的期許。台北101以「光彩絮語」展覽呈現了六位藝術家獨具特色的優秀創作，透過繽紛色彩和光線的交織，以及作品其獨到的視角和表現手法，啟發觀眾探索藝術的無限可能性。將這幅充滿詩意的城市景觀帶入到台北101辦公大樓的場域空間，不僅增添了文化元素，更將藝術注入這座代表台灣當代文明的地標。

展期：即日起 – 2024.02.27

地點：台北101辦公大樓1樓大廳 & Gallery 101