台南除了美食之外，每一年的月津港燈節活動更是必拍的景點，而就在台南400年的同時，2024月津港燈節特別以「夢想將近．鹽水新視界」為主題，打造了5大展區、66件作品，並搭配5G數位虛擬創作及導覽功能，要讓月津港的美被台灣看見、被世界看見，一起見證台南400、台南之美。



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2024月津港的主題「夢想將近．鹽水新視界」，彰顯月津港的歷史與未來，其中亮點作品包括禹禹藝術工作室的「內聚之光」，以及日本藝術家森岡厚次創作的「Nisikigoi Koi Fish (錦鯉)」、黑川互動的「沙盒再造計劃 (月津版)」等作品，將科技、藝術和環境融為一體，在鹽水見證新的視野、世界和城市樣貌。





此外，大聲光電「空間劇場#5－古月號」，將古月橋轉化為一座巨大的飛行器，在新視界中自由遨遊。新創燈區由裝置藝術團隊404 N.F、聲音藝術家張欣語攜手合作帶來「聲鏡」成為亮點，透過光與數位聲響、建築物的互動，築構巨大虛幻的印象。





同時，這一次在學生徵件燈區中一共有22件作品入選，為月津港燈節開創具多元實驗性的交流舞台，其中8件水上船屋為全國唯一的水上藝廊，有空間裝置、平面、新媒體及表演藝術多元展現，大眾廟及鹽水車站也透過「陸上水路」光環境，呈現場域歷史痕跡的既視感。



除此之外，2024月津港也首度引進5G數位虛擬作品，由臺南在地藝術家-潘奕丞 (P.Y.C.)在永成戲院旁創作「漫月幻池塔」。巷弄燈區「漫月美行動」提供AR擴增實境導覽，讓民眾在歷史巷弄空間欣賞藝術作品的同時，感受鹽水近年來的歷史空間整修活化，共同創造新的城市記憶。







2024月津港燈節 開幕活動

並且，2024月津港燈節展期從1月27日到3月3日，共37天，完美銜接台灣燈會。開幕啓燈晚會將以燈籠、絹扇、火舞、官將首的表演，全新打造「臺南400．月津風華」水上劇場，搭配人氣創作歌手魏嘉瑩和金曲歌手孫盛希的精彩獻唱，為「2024月津港燈節」揭開序幕。為了擴大民間參與，月津港燈節今年持續與國道新營服務區全家便利商店合作，於新營波光節、月津港燈節期間推出猜燈謎送限量版月光獸燈籠活動，並在服務區北站水池布置光環境，歡迎大家前往月津港燈節與新營波光節，享受優質賞燈旅程。

活動時間：1月27日（六）19:00

活動地點：月津港浮動平台舞台區(臺南市鹽水區康樂路)

官網：https://yuejinlanternfestival.com/

活動內容：

19:00~19:05 主持人開場

19:05~19:15 貴賓致詞

19:15~19:18 啟燈儀式

19:18~19:25 「臺南400 月津風華」水上劇場

19:25~19:42 歌手魏嘉瑩演出

19:42~20:10 中場休息

20:10~20:18 「臺南400．月津風華」水上劇場

20:18~20:35 歌手孫盛希演出



2024月津港燈節 燈區交通資訊​

台鐵新營站

轉乘公車：棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6、61公車

上車點：新營站

下車點：鹽水站



轉乘公車：棕5

上車點：新營站

下車點：鹽水分駐所站



高鐵嘉義站

轉乘公車：橘9、橘9-1

上車點：2號出口第7月台

下車點：新營轉運站

↓

轉乘公車：棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6、61、 7207、7208公車

上車點：新營轉運站

下車點：鹽水站



轉乘公車：166公車

上車點：2號出口第4月台

下車點：鹽水站



自行開車

國道1號 → 在新營交流道下 → 往鹽水區方向172線 →過新營市區明達中學後 → 鹽水區南門路 →橋南街右轉 → 台南市鹽水區鹽水月津港



國道1號 → 在新營交流道下 → 往鹽水區方向市道172線 →鹽水區仁愛路 → 右轉鹽水區金和路



2024月津港燈節 活動地點

月津港親水公園

地址：台南市鹽水區康樂路