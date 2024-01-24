東京史努比博物館終於回來了！深受大小朋友喜愛的史努比，以療癒逗趣的可愛形象，網羅全球不少男女粉絲的心。而位於東京南町田的「史努比博物館」，則是不少史努比鐵粉到日本旅遊時，絕對會安排時間朝聖的一大景點，不過日前因為整修並增加新的展品而暫時休館，如今驚喜宣布將在2024年2月1日重新回歸，對於春節期間打算赴日旅遊的朋友來說，可稱得上是超棒的好消息。



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▲圖片來源／JapanWalker資料照、株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ



原本位於東京六本木的史努比博物館，當初在2018年9月暫時閉館，讓來自世界各地的史努比粉絲都相當不捨，後來相隔1年，終於在2019年12月搬遷至東京南町田再次回歸，不僅場館面積擴大將近2倍，整棟共有3層樓，分別展示了作者一生的各種原稿與畫作、各個時期史努比的展示區、長達8公尺的巨大史努比雕像，平均每半年還會更換一次展覽內容，一旁還有SNOOPY CAFE「PEANUTS Cafe 」，當時超級盛大的規模與排場，也讓粉絲們覺得這份等待相當值得。

▲圖片來源／JapanWalker資料照（此為過去資料照，非本次展覽內容）



可惜的是，史努比博物館為了要整修並增加新的展品而暫時休館了一段時日，讓不少鐵粉在去年鎩羽而歸，如今終於驚喜宣布將在2024年2月1日重新回歸，最明顯的改變就是入口處新增了一隻大張嘴巴準備歡迎遊客的史努比，走進館場內會發現布置皆不同以往，史努比與夥伴們比以前更加熱烈迎接賓客們的到來，讓粉絲們一秒就入坑。

▲圖片來源／JapanWalker資料照（此為過去資料照，非本次展覽內容）



而本次改建的最大亮點，就是增加了全新的常設展覽室「史努比的奇妙房間」，整個展間將擺滿來自日本國內外粉絲的各種史努比收藏品，從平面的史努比文具、服裝與小雜貨，再到立體的史努比玩偶、公仔等通通都有，就是要以多種形式模樣的史努比來和遊客們來場久違的相見歡，並透過各地粉絲珍貴的回憶，創造出「真正屬於史努比粉絲們的博物館」。

▲圖片來源／JapanWalker資料照（此為過去資料照，非本次展覽內容）



鐵粉們最愛的8公尺的巨大史努比雕像，依舊會在這次的回歸當中現身，雕像擺設的地點「史努比房間」這次也會添加聲光、投影等各種特效，讓整個展間變得更加豐富多元，保證會給史努比粉絲更多驚喜。

▲圖片來源／株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ（此為過去資料照，非本次展覽內容）



史努比博物館在2月1日重新開幕的當天，全新特展「旅行的史努比與夥伴」也將同步登場，內容將展出約45幅描繪史努比和同伴們有趣的冒險作品，其中還有來自美國加州「查爾斯·舒茲博物館暨研究中心」所收藏的珍貴原畫，讓遊客在這些充滿童趣的圖畫當中，深深體會到旅行的美好。

▲圖片來源／株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ

▲圖片來源／株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ

▲圖片來源／株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ

日本東京南町田「史努比博物館」

除此之外，位於史努比博物館1樓的「BROWN'S STORE」，琳瑯滿目的史努比周邊、限定聯名商品，經常一不小心就讓人荷包大失血，隨著這次重新整裝回歸，又新增了超過160款的商品，像是史努比造型髮箍、史努比項圈型頸帶、蓬鬆柔軟的史努比絨毛玩偶、史努比壓克力立牌等，都是鐵粉未來一定要入首的熱門款周邊。位於博物館旁的史努比咖啡廳「PEANUTS Cafe スヌーピーミュージアム」，隨著博物館重新開張，店內裝潢與餐點也有部分更動，店面的部分新增了戶外用餐區，還新增了多樣精緻又可愛的主題餐點、食品及餐具商品，如果在博物館逛累了，就可以來這裡好好休息，繼續與史努比共度悠閒的下午茶時光。

重新開幕日期：2014年2月1日

地址：東京都町田市鶴間3-1-1

營業時間：10:00～18:00（平日）、10:00～19:00（週末與國定假日）、2月1日～4日10:00～20:00

預售票價：大學生以上1,800日圓、國中生＆高中生800日圓、4歲～小學生400日圓

當天購票價格：大學生以上2,000日圓、國中生＆高中生1,000日圓、4歲～小學生600日圓



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