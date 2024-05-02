台式飯糰和日式飯糰，同樣都是飯糰，但是製作方法、口感、食材種類，全都不一樣！相信有不少人看了日本的晨間劇和連續劇以後，就此對於日本飯糰抱有一種特別的憧憬。日式飯糰彷彿把日本人細膩講究的匠人心態，完整捏緊在密實的米飯中。本次就要介紹一家，東京必訪的創意日式飯糰專賣店 TARO TOKYO ONIGIRI！這家排隊名店終於宣布，在2024年4月24日，正式進軍JR東京車站！

TARO TOKYO ONIGIRI

創意飯糰專賣店 TARO TOKYO ONIGIRI 將於2022年5月10日，在東京虎之門，正式開設了第一家店。在用料上，對於作為飯糰三要素的「米」、「鹽」、「海苔」，有所堅持，在菜單的開發上，選用全日本超過20種的品種米、超過30種的鹽，反覆試驗，終於挑選出最適合搭配其餘食材的白米、黑米和糙米。本次進駐JR東京車站是該集團的第五家分店，店內同步也推出了限定商品「靜岡縣產鰻魚 奈良漬飯糰」！靜岡縣產鰻魚奈良漬飯糰售價720日圓，含稅。漬物選用築地老牌醃菜店「吉岡屋」的奈良漬，使消費者感受到獨特的口感。辣山椒和芝麻，再搭配特製醬油，營造出一般飯糰難以達成的層次感。這可是東京車站店的限定商品！千萬不要錯過！



▲圖片來源／RICE REPUBLIC 株式会社





Premium TARO 2

為了紀念新店開幕，TARO TOKYO ONIGIRI 也特地將豪華系列中超人氣的「北海道直送魚子醬醃漬 切碎的三葉草飯糰」和東京站限定的「靜岡縣產鰻魚 奈良漬飯糰」放在一起，組成開業紀念套餐。2個願望、一次滿足，買起來划算許多！但這項商品只銷售到5月12日，每天限量100份，要買要快喔！



▲圖片來源／RICE REPUBLIC 株式会社





■商店資訊

商店名稱：TARO TOKYO ONIGIRI GRANSTA 東京車站店

地址：東京都千代田區丸之內1-9-1

交通方式：JR東日本東京站B1，東京站廣場 Area 0

營業時間：平日、週六 08：00～22：00；週日、假日08：00～21：00

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