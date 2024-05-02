廣島夢幻景點「世羅高原農場」，坐擁數個花卉觀光園區，不管何時走訪，都能欣賞到不同季節的夢幻花海景觀。隨著季節更迭，氣候漸暖，來到5月，迎來世羅高原農場集團的「鬱金香祭」及「芝櫻與粉蝶花之丘」2大園區的最佳賞花期，大片浪漫花海接力盛開！

超夢幻賞花景點「世羅高原農場」

匯集四季迥異花卉的「世羅高原農場」於1978年成立，位於廣島世羅町北部的小山丘，最初為煙草生產合作社，後續轉型為花卉觀光農場，並擴大經營，以「世羅高原農場」為首，還有開設「Flower village花夢之里」、「天空花田 世羅高原花之森」、「世羅富士園」等花卉觀光農場。四季皆有不同花卉可賞，春季有鬱金香、夏季有向日葵、秋季則為大理花等。



▲圖片來源／株式会社 世羅高原農場



時序進入5月，恰好迎來鬱金香、芝櫻及粉蝶花的花期。無論是五顏六色的繽紛鬱金香、染紅大地的鮮豔芝櫻，或是與蔚藍天空相映的粉藍花海，都值得一訪，盡享花卉圍繞的美好。

▲圖片來源／株式会社 世羅高原農場





鬱金香祭

世羅高原農場的「鬱金香祭」占地約65,000平方公尺，園內栽種了200個品種、75萬株的鬱金香。其中，關注度超高的日本最大規模「花畫」決不容錯過！以數種鬱金香將在接下來的日子裡展現，屆時將迎來最佳觀賞時機。請密切關注我們官方網站上的開花信息。



▲圖片來源／株式会社 世羅高原農場

▲圖片來源／株式会社 世羅高原農場



賞花期間：2024年4月6日～5月8日

營業日期：平日09：00～17：00（最終入園16：30)；六日09：00～18：00（最終入園17：30)

休園日：活動期間無休

入園費：大人700～1,200日幣／小還（4歲～小學生）300～600日幣 ※依照開花狀況有所不同

地點：世羅高原農場（広島県世羅郡世羅町別迫1124-11）





芝櫻與粉蝶花之丘

另外，距離世羅高原農場車程約25分鐘的集團設施「Flower village花夢之里」則進行「芝櫻與粉蝶花之丘」活動。這片佔地40,000平方公尺的丘陵上，遍滿45萬株的芝櫻與100萬株的粉蝶花，形成了一片粉藍交融的夢幻花海，是西日本最大規模的花海，快來一睹這壯觀的盛開景致吧！

▲圖片來源／株式会社 世羅高原農場

▲圖片來源／株式会社 世羅高原農場

賞花期間：2024年3月30日～5月12日營業日期：09：00～17：00（最終入園16：30）；六日延長營業時間至18：00（最終入園17：30）休園日：活動期間無休入園費：大人700～1,000日幣／小還（4歲～小學生）300～500日幣 ※依照開花狀況有所不同地點：Flower village 花夢の里（広島県世羅郡世羅町上津田3-3）