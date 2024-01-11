你正在開發東京、大阪、北海道和沖繩以外的景點嗎？想去其他的縣市，但是又不知道該訂哪一間飯店嗎？如果你正巧想去九州的佐賀，這次要介紹的這間飯店「OND HOTEL」就很適合你喔！佐賀縣武雄温泉保養村的「OND PARK」內，「OND HOTEL於2023年12月15日正式開幕，將以各式桑拿和溫泉設施，療癒入住房客的身心靈，特別適合悠閒的度假行程。

OND HOTEL

OND HOTEL內除了客房外，還設有各種風格的桑拿和溫泉設施，飯店內有19間舒適的標準雙人房，除此之外，也設有房內即有桑拿的特別房型。公共設施的部分則有可品嚐佐賀牛的餐廳以及供當日泡湯方案消費者使用的休息室。在地理位置上，OND HOTEL位於佐賀縣武雄市，武雄市正好位於佐賀市和長崎縣佐世保市之間，市中心擁有擁有自開湯以來長達1300年歷史的武雄溫泉。2022年9月23日，西九州新幹線通車，就算無法自駕，旅客也能飛到關西國際機場，再轉新幹線。



▲圖片來源／朝日I&R ホールディングス株式会社





桑拿

OND HOTEL的大浴場裡共有4間正宗的桑拿室，除此之外，也提供2間可供私人租用的專屬桑拿室。飯店內的桑拿室提供多樣的服務，包括柴火桑拿、自助式水療桑拿、蒸氣桑拿等，入住房客也可以享受武雄產的香草和其他薰香，徹底放鬆身心靈。



▲圖片來源／朝日I&R ホールディングス株式会社





溫泉

OND HOTEL的溫泉不僅適用於住宿的客人，也歡迎當日來回方案的消費者，這寬敞的大浴場源泉是武雄的天然溫泉，泉質屬於弱鹼性，對疲勞恢復、神經痛、促進健康等方面特別有益，保溫效果優越，並且能夠滋潤肌膚。



▲圖片來源／朝日I&R ホールディングス株式会社





餐廳

OND HOTEL的餐廳「炭火 - SUMIKA -」提供獨特的佐賀牛肉割烹，呈現出獨屬於佐賀的風味。入住房客和當日來回方案的消費者都能入內用餐，要注意的是，這間餐廳實施預約制，須在訂房時事先和飯店確認用餐時程喔。



▲圖片來源／朝日I&R ホールディングス株式会社





客房

OND HOTEL除了19間標準雙人房之外，也提供3間特別房，房內配備了室內溫泉、桑拿、游泳池、室外露台等。入住房客可以與家人朋友一同度過愜意的私人時光。標準雙人房不含餐食的房價為一人一晚16,500日圓左右，桑拿房則是30,800日圓左右；配早、晚餐的方案，標準雙人房一人一晚約26,400日圓，桑拿房則是40,700日圓，左右。以上價格全含稅。由於武雄是大型溫泉村，想要省錢的話，建議可以選擇不含餐食的方案，到其他餐廳去享用當地的美饌哦！



▲圖片來源／朝日I&R ホールディングス株式会社



■飯店資訊

飯店名稱：OND HOTEL

地址：佐賀県武雄市武雄町18091

※提供車站接駁車，可在預約時和飯店詢問

交通方式：JR武雄温泉站開車約10分鐘

官方網站