2024龍年過年買幾張刮刮樂試試手氣！這是龍年過年一定會有的念頭，就算知道一夜爆富之後還是要認真工作，就算知道中獎率百分百之是很看中獎人的心情，但就是想看一下2024龍年刮刮樂17款中獎率、最高獎金。窩客島整理出17款2024龍年刮刮樂攻略，同時網路人氣「小資yp投資理財筆記」也在臉書粉專PO出2024刮刮樂購買攻略，大膽直言「金龍獎」是唯一一張中獎率100%的刮刮樂，買這張一定中、中多中少就是看一個緣。
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台灣彩券公司也表示，這一次新春限定刮刮樂新品及總獎金高達9.7億元。龍年限定刮刮樂「2,000萬超級紅包」每張售價新臺幣2,000元，頭獎2,000萬元共8個，二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個，三獎100萬元多達1,000個，百萬（含）以上獎項、總獎項、總獎金皆刷新紀錄，堪稱史上最強刮刮樂。
此外，中獎率100%「金龍獎」、還有新春應景主題「金龍報喜」、「攏好運」、「幸運紅包」4款刮刮樂同步發售，共5款刮刮樂新品總獎項超過2,347萬個，總獎金逾199億元，總獎項、總獎金均為歷年單次發行最高。
2024攏好運刮刮樂中獎率、最高獎金
每張售價：$100
總中獎率：33.14%
最高獎金：30萬元
2024柿柿如意刮刮樂中獎率、最高獎金
每張售價：$100
總中獎率：32.00%
最高獎金：30萬元
2024聚寶盆刮刮樂中獎率、最高獎金
每張售價：$100
總中獎率：33.05%
最高獎金：50萬元
2024龍年行大運刮刮樂中獎率、最高獎金
每張售價：$100
總中獎率：50.09%
最高獎金：50萬元
2024良橙吉時刮刮樂中獎率、最高獎金
每張售價：$100
總中獎率：33.14%
最高獎金：30萬元
2024幸運紅包刮刮樂中獎率、最高獎金
每張售價：$200
總中獎率：34.00%
最高獎金：200萬元
2024招財進寶刮刮樂中獎率、最高獎金
每張售價：$200
總中獎率：33.00%
最高獎金：200萬元
2024百萬年終獎金刮刮樂中獎率、最高獎金
每張售價：$200
總中獎率：33.72%
最高獎金：100萬元
2024金龍報喜刮刮樂中獎率、最高獎金
每張售價：$200
總中獎率：50.34%
最高獎金：10萬元
2024恭喜發財刮刮樂中獎率、最高獎金
每張售價：$200
總中獎率：34.50%
最高獎金：200萬元
2024龍來發刮刮樂中獎率、最高獎金
每張售價：$200
總中獎率：31.00%
最高獎金：200萬元
2024無敵開獎機刮刮樂中獎率、最高獎金
每張售價：$300
總中獎率：38.00%
最高獎金：300萬元
2024大發利市刮刮樂中獎率、最高獎金
每張售價：$500
總中獎率：42.02%
最高獎金：500萬元
2024金龍獎刮刮樂中獎率、最高獎金
每張售價：$500
總中獎率：100.00%
最高獎金：300萬元
2024五路財神刮刮樂中獎率、最高獎金
每張售價：$500
總中獎率：40.72%
最高獎金：500萬元
20241,200萬大吉利刮刮樂中獎率、最高獎金
每張售價：$1,000
總中獎率：70.00%
最高獎金：1,200萬元
20242,000萬超級紅包刮刮樂
每張售價：$2,000
總中獎率：69.34%
最高獎金：2,000萬元