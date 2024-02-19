38元就能吃哈根達斯冰淇淋！冰淇淋控只要看到「哈根達斯冰淇淋」有優惠，就是冰箱補貨的好時機。這次Häagen-Dazs哈根達斯針對38婦女節，特別攜手婦女新知基金會推出「我們挺WOMEN」公益合作計畫，吃冰淇淋可以做公益，還有38折、38元冰淇淋等超狂優惠，補貨好時機就是現在。



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這次哈根達斯配合38婦女節，特別攜手「婦女新知基金會」，推出限定包裝盒、限定優惠，在活動期間每售出一盒，就捐贈新台幣10元予婦女新知基金會，提供作為推動性別權益的基金。不只吃冰淇淋看做公益，買冰還有3大優惠活動。





其中，即日起在各超商、零售通路推出「哈根達斯迷你杯3入組」限定包裝組合，有超人氣香草口味、草莓口味選擇，每組優惠價239元，相當於直接打38折，同時盒內還送一張200元抵用券，可在哈根達斯門市消費使用，冰淇淋控趁機在樓下超商就能買起來囤。





此外，在哈根達斯全台門市也推出38婦女節專屬活動，只要買3球冰淇淋或盒裝品脫，就可享有「加38元多一件」限定優惠。如果是哈根達斯會員，在3/8婦女節當天，到哈根達斯門市可享「單球冰淇淋38元」專屬優惠，就算當天加入會員也可享優惠，讓冰淇淋控約姐姐妹妹、約女友一起開吃。





哈根達斯 38婦女節限定活動

活動一：婦女新知基金會 公益合作套組

供應期間：即日起

售價：239元（相當於原價打38折）

販售通路：全台7-ELEVEN、全家便利商店、全聯、各大超市及量販店。

組合內容：

1、三入迷你杯100ml（草莓/香草）

2、隨盒內贈一張Häagen-Dazs門市消費NT$200抵用券



活動二

活動期間：2024/02/23-03/10

活動內容：至Häagen-Dazs全台門市消費外帶3球冰淇淋或盒裝品脫，即享加38元多一件。



活動三

活動期間：2024/03/08

活動內容：凡Häagen-Dazs會員，即享外帶單球冰淇淋38元優惠（當日加入會員同享優惠，每人限購一球）。



詳細活動規範及供應情形，依各通路官方公告為準。



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