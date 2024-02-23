《進擊的巨人》粉絲一起前進九州吧！位於日本九州北部山脈之間的日田市，雖然是以温泉、鵜飼捕魚和日本杉木而聞名，但對於動漫迷來說，日田市則是著名漫畫家「諌山創」的故鄉，諌山創在2006年以一篇短篇小說首次亮相，而這本短篇小說在2009年發展成了現在瘋迷全球的動漫作品《進擊的巨人》，為了吸引全球的巨人粉絲來到日本觀光， 日田市更與動漫旅遊協會合作推廣，打造出多個《進擊的巨人》的景點和景觀，如果你是《進擊的巨人》忠實讀者，這輩子一定要來到九州的這個城市進行一趟聖地巡禮。







想要前往日田市，最棒的方法是搭乘JR YUFU Limited Express或JR由布院之森Limited Express，這兩輛列車都是以JR博多站為起點，沿途會穿梭各種優美風景的城市和鄉村景觀，特別是對於購買JR Pass的旅客來說更是划算，無需補貼額外費用就可搭乘。之所以推薦搭乘這兩種列車前往日田市，主要是因為JR日田車站周圍充滿了《進擊的巨人》的元素，最大亮點莫過於設置了人氣角色「兵長」里維·阿卡曼的雕像，車站周圍還有大量《進擊的巨人》角色的臨時攤位以及其他活動的海報、花卉等作品。







除此之外，千萬別錯過位於日田車站一旁的「日田市旅遊資訊中心」，在這裡有各種獨家的《進擊的巨人》周邊商品， 而且大多是用當地的杉木製作而成，相當具有質感！ 除了收集《進擊的巨人》周邊外，也可以在日田市旅遊資訊中心購買與日田市相關的商品、了解當地活動，甚至租自行車在城市穿梭玩樂，但最好在出發之前就事先在資訊中心提前預訂自行車，以確保有空車可使用。



前往日田站之前，有2個《進擊的巨人》APP一定要先下載！第1個是用於收集印章，粉絲們可以在日田市周圍尋找QR CODE並獲取特別的獎品，而且APP裡還有優惠券功能，可在城市內參與活動的商店中獲得折扣優惠；第2個是《進擊的巨人》日田AR，這款應用程式可讓粉絲們在日田市的指定地點，拍攝到自己最推的《進擊的巨人》角色。



位於日田站不遠處的日田市市民文化中心「Patria Hita」，外觀是一座相當美麗的現代建築，而內部會不定時舉辦許多活動，例如插花藝術展覽、鋼琴獨奏會、落語表演和公民辯論等等，還有以《進擊的巨人》為主題所規劃的「進擊日田咖啡館」， 有各種以《進擊的巨人》為主題的飲料、還有義大利冰淇淋和美味的《進擊的巨人》便當午餐都是推薦一定要嚐嚐看的餐點，特別是午餐包裝上還印有美麗的《進擊的巨人》圖案，更另外附有特製的《進擊的巨人》筷架，都是這間餐廳才有的獨一無二特典。在日田市境內，還有各種《進擊的巨人》相關的展出，這些展出通常與收集印章活動一起進行，其中一個不容錯過的地點就是當地的人氣飯店「Hotel Socia」。Hotel Socia館內可以找到維妙維肖的立體機動裝置仿製品，陳列櫃當中還擺滿了《進擊的巨人》人物公仔以及獨家商品，而鐵粉最期待的主題房間，踏進房內後立刻就會被各種《進擊的巨人》元素所包圍，像是床單、壁掛捲軸等傢飾，全都有主角群的英勇身影。除了日田市區以外，道路休息站「水辺の郷おおやま」（Roadside Station Mizube-no-sato Oyama）不只是一個富有特色的小型休息區，同時也是《進擊的巨人》博物館的所在地，能夠一口氣觀賞到諫山創手稿、他的工作桌擺設以及目前金氏世界紀錄中體型最大的漫畫書之一。 雖然諫山創的四張工作桌，已經在2023年安古蘭國際漫畫節上拍賣售出，但第五張工作桌仍被捐贈到這間博物館內展覽。「水辺の郷おおやま」還有另外一個大亮點，就是「想夫恋」炒麵餐廳， 這間餐廳供應的炒麵具有極佳的口感，有著酥脆和柔軟的麵條、脆爽的豆芽和美味的肉類，味道相當豐富，而且諫山創還曾在這裡工作了兩年，也是巨人粉絲不能錯過的朝聖點之一。在道路休息站當中還設有其他幾家商店，包括咖啡館、農民市場和各種臨時攤商， 其中一間咖啡館有著各種美味的霜淇淋，當中兩款特色口味是梅子和李子口味；而農民市場不僅有許多本地商品和農產品，還有獨特的鹿肉、野豬肉和熊肉等選擇，最特別的是農民市場也兼職充當《進擊的巨人》博物館商店， 儘管許多商品在其他地方也有販售，但《進擊的巨人》限量版保齡球用具只有在這裡才能買到。如果覺得一間《進擊的巨人》博物館還不夠看的話，先不用擔心！《進擊的巨人》日田博物館Annex已於2023年8月20日開幕，館內展示了諫山創的部分手稿，並配有角色對話，還有一部短篇XR（Extended Reality）電影能夠觀賞。當中最精彩的作品來自第20集，主角艾連·葉卡正在攻擊超大型巨人， 諫山創對此表示：「我把佈局配合到第一集的封面上。在畫這張圖時，我是最得意的。」看到這段留言後，任何粉絲都會想回到展覽的最初地點，看看這幅藝術品是否與封面相符。對於成年的《進擊的巨人》粉絲來說，參觀《進擊的巨人》日田博物館Annex還有一個理由，由於博物館就在一間札幌啤酒廠和日田森之啤酒園旁邊，來到此處可以順便參觀札幌啤酒工廠，並在啤酒花園品嚐清爽的飲料。不過要特別注意的是，在日本飲用酒精飲料必須年滿20歲，未滿年齡請勿以身試法喔。《進擊的巨人》中最具代表性的名場面，就是第一次看到超大型巨人破壞瑪利亞的外牆，這座牆圍繞著三位主要角色「艾連·葉卡」、「米卡莎·阿卡曼」和「阿爾敏·亞魯雷特」的家鄉。2020年11月，日田市在大山水庫重新創造了這一幕， 站在大山水庫附近的大山水庫森林公園，可以看到一座雕像，那就是年輕的艾連、米卡莎和阿爾敏驚恐地仰望著水壩！如此逼真重現的名場面，粉絲可以使用AR應用程式看到超大型巨人俯視大山水庫的情景，在雕像底座上還有諫山創的手印，據說把手放在手印上的人願望會實現。從大山水庫森林公園開車不久後，就會到達大山水庫的頂部和大山水庫觀景台，遊客可以步行穿過水壩，欣賞周圍的風景。對於《進擊的巨人》的粉絲來說，一定要看到艾連、米卡莎和阿爾敏的雕像，才算是一個完整的體驗，粉絲們也別忘了在觀景台領取一張限量版的大山水庫《進擊的巨人》卡， 這張卡片以漫畫第一集的封面製成，但瑪利亞牆被巧妙地換成大山水壩，成為絕無僅有的珍貴紀念。如果你看完整部《進擊的巨人》作品，就會知道動畫的收尾場景中，米卡莎坐在一個小山上一顆大樹的樹根下，如今粉絲們都能夠在「田來原美麗森造公園」內親自體驗這一幕場景。這座公園裡種植了一棵黃杉樹，動畫最終場景中的那顆大樹的靈感，就是來自於這棵黃杉樹，而且這棵樹是2023年11月18日由諫山創和艾連的配音演員梶裕貴一同種下的，並於樹木種植儀式上同步紀念動畫十週年，並成為日田市一個新的《進擊的巨人》景點，如果在這裡重演《進擊的巨人》動畫的最後一幕，說不定也會找到真愛喔。這座公園還設有一些戶外運動設施，包括跑道、健行道等， 儘管田來原美麗森造公園位於日田市的郊外區域，但對於喜歡戶外活動的人來說，這裡是個很值得到訪的地方。雖然非常多粉絲都很想使用「立體機動裝置」，但現實生活中其實很難製作出與作品幾乎一模一樣性能的物品， 不過來到奧日田森林冒險園（Forest Adventure Okuhita），遊客們將可以享受類似的體驗。 這個冒險樂園建立在鯛生金山休息區附近的山林中，是基於漫畫104期訓練兵團的訓練場和第57次牆外遠徵的障礙課程（當調查兵團捕獲女型巨人時）所設計的場地， 體驗活動將會帶著遊客到樹木高達15公尺地方，粉絲們可以利用各種各樣的繩橋、攀爬網、滑索行走。，除了橋樑會搖搖晃晃，也因為位置較高，過程非常刺激爽快；而這個障礙課程更厲害的地方是，你可以租借調查兵團斗篷和由保麗龍製成的ODM劍，讓自己彷彿置身於動漫之中，特別在最後滑索飛行時身體往後傾斜，不只在滑行中更容易保持穩定，配上ODM劍會讓你感覺自己即將要切碎一隻巨人。奧日田的森林冒險園也內充滿了各種戶外休閒活動，包括露營、行山、觀鳥，還有參觀目前已停止採礦的鯛生金山金礦，甚至可以在鯛生金山休息區體驗淘金的趣味。 不過來到這裡，可能會發現園區內展示著喀麥隆國旗，這要追溯於2002年喀麥隆FIFA世界盃隊曾在這裡進行訓練，當年喀麥隆隊在日本時間凌晨3點抵達，還受到了130名居民的歡迎呢。《進擊的巨人》景點或許是吸引動漫迷前往日田市的主要原因，但其實這裡還有許多其他魅力，其中一個就是在地溫泉， 在市區內沿著三隈川的河岸有數間溫泉旅館，其中一間特別受到歡迎的「亀山亭」提供各種客房和設施，房客可以根據所選的套餐，以每人1,9050日圓的價格預訂該酒店的套房。許多人來日本旅遊的目的，是欣賞日本特有的歷史建築，從京都市、福島縣的大內宿、埼玉縣的川越等地，都有一些城市區域仍然保留著江戶時代及古時的日本風貌。位於大分縣豆田町的日田市也不例外，作為一個城下町的城市，豆田町擁有許多江戶時代風格的建築，雖然當中已經有不少轉變為商店或咖啡館，但仍可發現一些重要文化財產、清酒釀造廠和醬油釀造廠。如果你四處遊覽豆田町，還會遇到一些咖啡館提供《進擊的巨人》的主題菜單，特別是麦屋咖啡店（Mugiya Café）的梨子軟雪糕相當受到歡迎。如果您是美食愛好者，日田市有很多餐廳都不怕你來品嚐， 其中一間位於日田站內的「Stay+Café Ento」，是一邊等待火車時又能夠好好放鬆的好地方，而且此處的觀光案內所更為所有遊客提供了方便的地圖；對於喜歡自然風光的人來說，日田市充滿了美麗的山脈風景和田園景色，光是在日田市周圍旅行，就不難知道這些風景都是諫山創造《進擊的巨人》的場景靈感來源，特別是某些呈現被切割形狀的山頭，會不禁讓人聯想到漫畫中的圍牆。日田市絕對是《進擊的巨人》迷的必去之地，從收集印章的應用程式、人物雕像、博物館、森林冒險、到黃杉樹，以至於市內周圍許多《進擊的巨人》的景點，就像《進擊的巨人》動畫系列第一首開場主題曲「Guren no Yumiya」中所唱的那樣，每個粉絲們都將成為獵人，而且是專屬於日田市《進擊的巨人》景點的最強獵手。下次來到大分縣，不妨花點時間多探索一下日田市，你可能會發現不少有趣的景點和活動喔。

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