2023年榮登三麗鷗角色大賞票選排名第2名的布丁狗,黃澄澄、圓滾滾的討喜模樣,深深擄獲粉絲們的心!這次博多新大谷飯店首度攜手「布丁狗」,打造療癒主題房,於3月1日開放入住!從早到晚都有滿滿的布丁狗圍繞!

▲圖片來源/株式会社ニューオータニ九州/© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L644953





博多新大谷飯X布丁狗!獨家主題房療癒登場

坐擁高人氣的「布丁狗」,長年在三麗鷗角色大賞名列前茅,吸引跨世代的粉絲們。這次也吸引飯店業者與其合作,一共推出兩種不同風格的主題房,且在飯店處處可見特別設計的飯店服務人員造型布丁狗,讓人隨時隨地都被滿滿的布丁狗療癒!



滿滿布丁狗主題房(ポムポムプリンがいっぱいルーム)

顧名思義就是一間充滿布丁狗的客房,從踏進客房的那一刻就被圓潤療癒的布丁狗佔據視線。除了布丁狗外,還有他的小夥伴們,讓整間客房都洋溢著歡快的氛圍,給人十足的幸福感!

發明可愛的實驗室(かわいいを発明!ラボルーム)

第2款主題房以實驗室為主題,且是專門發明可愛的!整間客房猶如大型實驗室,每天都有大量的可愛布丁狗在此誕生,處處充滿布丁狗的療癒身影!

此外,飯店業者還提供了多款限量版的獨家商品,供下榻旅客帶回家留念,延續與布丁狗共度的旅途美好

玩偶吊飾

房務人員裝扮的限定款布丁狗玩偶,還附有壓克力小吊飾!可將吊飾拆下,掛在個人的手提包、鑰匙上,隨時都有布丁狗相伴。

今治毛巾

嚴選著名的毛巾產地今治毛巾製作,質地柔軟親膚,再配上布丁狗的刺繍,可愛感大大提升!



博多織收納小包

採用傳統的博多織紋樣編織的布丁狗收納小包,帶有博多織特有的光澤及編織立體感,別具紀念價值。

■住宿資訊

開放入住日期:2024年3月1日起

預約入住日期:已開放網路預約

費用: 1室1名35,000日幣起

