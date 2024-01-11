為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 布丁排行榜掀討論 近8成網友唯一指名”他”。

布丁排行榜掀討論 近8成網友唯一指名”他”。

2024-01-11 文字：生活消費中心 綜合報導 圖片：統一企業 人氣：197
share
生活消費中心

生活消費中心

近期網路一則評比14款超商布丁排行結果，國民品牌統一布丁只分別佔第六名與第九名引發熱議，有位網友在PTT上以「不解的排行榜，超商布丁你只服誰?」為題表示，對於該榜單看得一頭霧水，部分布丁令人眉頭深鎖，特別是一顆動輒50元、79元的價錢，令人難以入手。底下網友亦響應表示，「沒什麼好比的，評價布丁產品標準是以多接近統一布丁而定」、「統一布丁便宜又好吃」、「一生推統一布丁」。


到底統一布丁有什麼樣的魔力，能站穩國民甜點地位，就有網友在「我愛全聯-好物老實說社團」中自主發起〝大家最常回購的布丁是哪一款〞調查，其中統一布丁的回應指名率近8成，網友也同步分享喜愛統一布丁原因，「從小吃到大」、「口感沒有第二家可以模仿」、「夏天還可以做成冰棒」、「CP值高常吃也不心痛」，而大小布丁也各有擁護者。話題性與多元搭配也是統一布丁年銷近億顆，能獲消費者偏好持續成為布丁銷售冠軍的主要原因之一，像是去年底統一布丁霜淇淋攻佔全台社群平台、紅極一時的布丁+泡麵變成豚骨拉麵的吃法、還有日常搭配酪梨牛奶、奶茶、布丁泡芙等等，其獨特產品風味與Q彈口感無可取代的美好滋味，實為多數網友認證可打遍天下無敵手的布丁首選。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
延伸閱讀
泡芙控敲碗成功！beard papa's「統一布丁泡芙」強勢開賣，超滑順「統一布丁+卡士達」每天吃都不膩。
 編輯 鄭雅之
統一布丁泡芙只賣31天！beard papa's「統一布丁泡芙」5款口味強勢開賣，泡芙控、布丁控天天衝「爺爺泡芙」吃。
 編輯 鄭雅之
統一布丁變成嗶嗶卡！迷你造型「統一布丁 icash2.0」獨家預購要先搶，超擬真「統一布丁嗶嗶卡」開賣日期、預購通路要先筆記。
 編輯 張人尹
「布丁狗餐廳」療癒系美食再添一間，你不會想錯過台灣限定版「抹茶布丁」。
 張子豪
新上市！統一布丁搖身變成霜淇淋啦！「統一布丁霜淇淋」為7-11限定販售，超級好吃，根本就是統一布丁本人！ - 阿華田的美食日記
 阿華田
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up