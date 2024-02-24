近年來社群媒體的興盛，越來越多旅人喜歡踩點特色景點，記錄下滿滿美照，而咖啡廳就是旅人熱愛走訪的景點之一。現在九州福岡必訪咖啡廳再加一！於2024年2月1日開設了以「和風」和「九州美味水果」為主題的「果樹藏水果工房 白金」，從復古的裝潢設計到嚴選九州水果打造的甜點及飲品都讓人驚艷！



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昭和感咖啡廳「果樹蔵フルーツ工房 白金」

為了將九州的飲食文化傳播給世界，發揚九州的魅力，業者在2024年2月1日開設了以「和風」和「九州美味水果」為主題的「果樹藏水果工房 白金」。



▲圖片來源／株式会社やまやコミュニケーションズ



店內的二樓以昭和復古風格的裝潢為特色，充分展現和風魅力。家具的部分也洋溢著日式情懷，使用懷舊感十足的茶几、榻榻米及坐墊，讓來訪的旅客可在古董裝飾的復古環境中品嚐和風甜點及季節水果製作的飲品。

▲圖片來源／株式会社やまやコミュニケーションズ



店家提供的餐點大量運用了九州當地的時令水果，如招牌的「果樹藏水果膳」，可以品嚐到不同的季節水果打造的美味，以及草莓控不容錯過的「冰淇淋水果最中與三種草莓」將日式傳統風味結合大量水果，同時還能嚐到不同品種的草莓。飲品的選項也同樣提供了滿滿的水果風味！像是使用自家農場新鮮的甜美草莓製成的「手工製作！豪華甜美草莓牛奶」及融合抹茶微苦滋味的「八女抹茶甜美草莓牛奶」等，不論是甜點或是飲品都讓人大飽口福！



▲圖片來源／株式会社やまやコミュニケーションズ

▲圖片來源／株式会社やまやコミュニケーションズ



■店舖資訊

地址：福岡県福岡市中央区白金1丁目6-1-1

營業時間：10：00～17：00（L.O 16：00）

公休日：每週二



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