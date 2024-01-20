九州第一間藍瓶咖啡誕生了！來自加州的文青咖啡品牌「BLUE BOTTLE藍瓶咖啡」近年來在日本不斷擴點，甚至還為各個分店打造出不同的型態與風格，讓不少台灣咖啡迷前往日本旅遊時，都會特別排出時間到門市朝聖，如今更是傳出好消息，藍瓶咖啡終於宣布要在九州開設第一間實體店面，地店就選在人來人往的福岡天神地區，往後到九州旅行時，又有新的地標能夠拍照打卡、享用美食了。



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▲圖片來源／Blue Bottle Coffee Japan合同会社



來自美國加州的藍瓶咖啡「BLUE BOTTLE」，提供不同於星巴克的服務及體驗，乾淨簡潔的店面加上簡潔有力的藍瓶商標，甚至擁有「咖啡界的Apple」美稱，進軍日本之後至今擁有極高人氣。不過藍瓶咖啡的分店大多都集中於日本的關東與關西一帶，如今終於宣布即將進軍九州地區，預計於2024年2月9日在福岡天神的警固神社內正式開幕。由於店址正巧位處熙來攘往的熱鬧大街與靜謐的神社之間，從天神站步行僅須3分鐘就可到，因此可以感受到傳統與現代兩種環境氛圍同時交錯，享受一段古往今來的優閒時光。

▲圖片來源／Blue Bottle Coffee Japan合同会社



除了招牌的現萃咖啡之外，藍瓶原創的咖啡牛奶「NOLA」、口感外脆內軟的列日鬆餅，在「福岡天神店」全部都能享用到，更棒的是店內還與福岡在地的人氣麵包店「Pain Stock」、「OKUZOE SEIPAN」共同攜手，準備了日本其他藍瓶分店吃不到的獨家餐點，例如與「Pain Stock」合作的是各種肉類、素食、沙拉為主題的早午餐拼盤，與「OKUZOE SEIPAN」聯手提供的則是酪梨、肉桂、番茄里科塔起司等口味的吐司，不管哪種形式、何種口味，都可以讓忙碌的上班族或旅客，在一大早就補充滿滿的豐盛營養。

▲圖片來源／Blue Bottle Coffee Japan合同会社



此外，自開幕起到6月底為止，店內將會展示福岡出身的藝術家キネ（KYNE）所創作的藝術作品，並販售與キネ（KYNE）聯名合作的藝術周邊，像是不鏽鋼旅行馬克杯、環保杯、托特包等，這些商品都同時結合了藍瓶特有的天藍與白色，讓整體設計看起來獨特又清爽，絕對是值得文青入手的獨家商品。

▲圖片來源／Blue Bottle Coffee Japan合同会社







藍瓶咖啡 福岡天神店

開幕日期：2024年2月9日

地址：福岡県福岡市中央区天神2-2-20 警固神社社務所大樓1樓

營業時間：8:00～20:00

座位：店內73個、戶外18個