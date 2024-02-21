Netflix最新劇集《殺人者的難堪》齊聚崔宇植、孫錫久兩大男神，改編自人氣同名漫畫，一位被神眷顧的殺人犯動用私刑執行正義，跟上「以暴制暴」話題熱潮，甫上線2天內便拿下11個國家全球TV部門冠軍點閱，獲得劇迷稱讚「漫畫角色活過來」、「孫錫久眼神超殺又迷人」，Walker盤點漫畫VS戲劇不同之處，深度解析劇名，5種含義你看懂了嗎？

一、《殺人者的難堪》被神眷顧的殺人犯，極度有魅力的新穎設定

《殺人者的難堪》劇情設定新穎，由崔宇植與孫錫久領銜主演，一位是看起來毫無殺傷力的大學生，某日意外殺死殺人犯後，他彷彿被神所眷顧，無論再怎麼犯案都不會留下線索，宛如正義化身的殺人魔，碰上一位洞察力十足的張難勘刑警孫錫久，緊追在後誓言把他抓捕到案。



▲圖片來源／Netflix



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本劇充斥著黑色幽默魅力，透過詼諧無厘頭的劇情帶出更大的諷刺感，反轉人物宋村現身時，同樣自認為是正義化身，以更殘忍的手段殺害壞事做盡的反派，令觀眾陷入一陣困惑之中，究竟何為正義並沒有完美解答，皆在劇迷心中。



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二、導演完美選角「CG打造孫錫久童年」，《殺人者的難堪》從漫畫裡活過來的人物

本劇圍繞在4位主角身上，分別為李蕩、張難勘、羅賓、宋村，每位演員都像是從漫畫裡走出來，獲讚「完美選角」。崔宇植飾演的大學生李蕩，原是一位社會邊緣者，從小遭爆霸凌，眼神黯淡無光，卻在失手殺死殺人犯後，瞬間轉換為渾然天成的殺手，完美演繹漫畫角色。



▲圖片來源／Netflix



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三、《殺人者的難堪》劇名韓文有5種，你有發現嗎？

由孫錫久飾演的張難勘就像老鷹眼神銳利，盤旋在空中，瞄準獵物後一擊斃命，用盡一切手段緊追在怡蕩與宋村身後，令人看得窒息，不僅如此，孫錫久童年角色的演員被讚「根本就是孫錫久的兒子」，兩人相似度100分，也是導演用心良苦的成果，利用深偽CG技術打造該角色。▲圖片來源／Netflix▲圖片來源／Netflix還有金耀漢所飾演的羅賓，他是李蕩殺人後協助善後的人物，擁有圓滾滾身形，演活駭客與宅男之間的獨特氣質。殺人犯宋村原是一名前任刑警，由李熙俊所演繹，滿腔正義感，最後卻漸漸走入歧途，真以為自己才是正義的審判者，展開一場場殺戮，4位人物皆有特色，擄獲原著粉絲的心。▲圖片來源／Netflix▲圖片來源／Netflix

本劇由發行平台Netflix取名為《殺人者的難堪》，但其實劇名以《殺人者ㅇ難堪》韓文原文來看埋了多項伏筆，原著作家CCOMABE曾說過「你想怎麼唸就怎麼唸，根據每個人的想法不同，唸法也不同」。作家此話一出，網友動員分析劇名的意義，ㅇ的韓文字母分別可以被拆解為「張」、「的」、「是」、「和」以及「數字0」5種可能性。



▲圖片來源／Netflix



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第一種「和」為《殺人者和難堪》，分別代表兩位男主角李蕩以及刑警難堪。

第二種「的」為《殺人者的難堪》，代表著男主角李蕩偶然所犯下的殺人案件，並陷入難堪的情況。

第三種「張」為《殺人張難堪》，巧妙地將殺人與張難堪合併在一起，究竟誰才是加害者、誰是受害者，兩個人物之間只有一字之差。

第四種「是」為《殺人者是難堪》，最終槍殺宋村的難堪刑警，自己也成了殺人者。

第五種為「數字0」《殺人者0難堪》，殺人者被抓的機率為0（零），以及證據為0的含義，前後呼應了男主角的天性，殺人但抓不到他。

不論唸為哪種劇名，皆有不同的解析，網路上還有更多ㅇ的分析，每種答案都可視為正確。



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四、戲劇VS漫畫4大差異

《殺人者和難堪》光是時代設定就有差別，原著漫畫連載時間點為2010年，但被翻拍成戲劇則是2023年，因此導演加入了現代觀眾常看到了社群網站、平板等較符合年代的元素。

另外，戲劇與漫畫仔細對比還是有不同之處，第二號殺人犯「宣如玉」所飾演的狗狗，漫畫原版最後被安樂死，但戲劇版本原也是要被安樂死，卻被張難堪救下，狗狗獲得逃離死亡的命運。

還有男主角李蕩的家人比重大幅度增加，父母與姊姊多次現身，甚至在最後一集裡，他替家人把積雪的上坡路打掃乾淨，方便媽媽回家不會滑倒，代表他仍保有的人性一面。就連反派宋村的外貌也有差異，原著的鼻樑上留有疤痕，戲劇版卻修改此處，疤痕完全消失。



▲圖片來源／Netflix



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五、戲劇結局引熱議，原版「他」的下場不同

《殺人者的難堪》改編自原著漫畫，角色出現幾點小差異以外，結局走向也完全不一樣，全劇圍繞在「正義為何」的問題上，戲劇版本的最後一集同樣留下開放式收尾的問號。漫畫部份，羅賓把自己的牙齒改成李蕩（怡蕩），以李蕩的身份死於大火之中，真正的李蕩則是逃亡至日本，並於情趣用品店工作。

但戲劇部分，反而是羅賓頂下了所有罪責，李蕩最終被判無嫌疑，李蕩在不知情的狀態下逃往了菲律賓，卻發現自己無任何前科返回韓國。戲劇版貫徹他始終如一的能力，無論如何犯案皆不會留下證據；戲劇與漫畫兩版不同的收尾掀起熱議。



▲圖片來源／Netflix



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