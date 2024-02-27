春節過後馬上就是飛日本賞櫻的季節！如果你訂了機票，還沒訂飯店的話，推薦你這家免費遊800株櫻花河畔的溫泉度假飯店「休暇村南伊豆」！休暇村南伊豆位於伊豆半島最南端的南伊豆町，2024年2月1日開始，將盛大舉行「南伊豆櫻花與油菜花祭」，為入住房客提供「櫻花巴士」和「夜櫻巴士」服務。

河畔櫻花

休暇村南伊豆渡假飯店提供的櫻花接送巴士目的地是青野川河岸。清野川沿岸擁有約800株河津櫻。在南伊豆，河津櫻又被稱為「南之櫻」，每年吸引許多觀光客前來參觀。除了南伊豆櫻花與油菜花祭以外，遊客同時還可以一起參與當地的「河津櫻花祭」，同時體驗兩大櫻花節。



▲圖片來源／自然にときめくリゾート 休暇村



■活動資訊

活動名稱：南伊豆櫻花與油菜花祭（みなみの桜と菜の花まつり）

活動期間：2024年2月1日～3月10日

活動地點：下賀茂溫泉周邊 道之驛「下賀茂溫泉 湯之花」青野川沿岸





飯店美饌

在「南伊豆櫻花與油菜花祭」舉辦期間內，休暇村南伊豆的住宿房客可搭乘「櫻花巴士」和「夜櫻巴士」，從飯店直接到櫻花河畔，車程只需7分鐘，不必怕暈車。抵達後，遊客可以自由漫步。除了可以賞櫻以外，飯店的自助餐也很值得享用。飯店餐廳為展示用的開放式廚房，入住房客可以一面觀賞烹調過程，一面享受壽司、天婦羅、煮金目鯛、烤鯖魚等約50種不同菜式的自助餐。

▲圖片來源／自然にときめくリゾート 休暇村



■接駁巴士資訊：

櫻花巴士：休暇村10:15發車／道之驛「下賀茂溫泉 湯之花」12:15發車

夜櫻巴士：休暇村19:45發車／道之驛「下賀茂溫泉 湯之花」20:30發車

備註：無法提前預約。需要在入住當天申請。





飯店外觀

休暇村南伊豆是伊豆半島最南端的溫泉度假村，位於南伊豆的白濱，坐落於富士箱根伊豆國立公園內，以新鮮海鮮料理和溫泉聞名，其中庭院露天溫泉和源泉湯壺淋浴更是必去。價格每人1晚2餐，約16,500日圓起（含稅） ，可以泡湯又能賞櫻，CP值非常高哦。



▲圖片來源／自然にときめくリゾート 休暇村





溫泉

▲圖片來源／自然にときめくリゾート 休暇村





客房

▲圖片來源／自然にときめくリゾート 休暇村





■飯店資訊

地址：静岡縣賀茂郡南伊豆町湊889−1

交通方式：伊豆急下田站乘坐東海巴士（石廊崎Ocean Park渡假村方向）約25分鐘，在度假村站下車，徒步1分鐘

官方網站



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