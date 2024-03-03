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57元微醺一下！揪台北女生開喝「長田本庄軒」神戶日式炒麵、尬沙瓦生啤過癮，25天限定「38折女神月」暢飲。

2024-03-03 文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：877
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

揪喝一杯！和閨蜜約會除了逛街買衣服之外，最重要的就是「吃」，選一間好的餐廳坐下來好好品嚐美食、聊聊天、再喝一杯，就是下班女子最舒壓的享受。而來自於日本神戶日式炒麵、大阪燒名店的「長田本庄軒」，這次迎接38婦女節到來，特別推出長達25天的「酒愛女神月」優惠，用最低38折加購沙瓦、生啤優惠，揪台北女生一起微醺暢飲。
台北日式炒麵「長田本庄軒」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
台北日式炒麵「長田本庄軒」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

日式炒麵專家「長田本庄軒」插旗台北信光三越A11，主打的是手工製作的炒麵麵條，搭上經典招牌Bokkake(ぼっかけ)牛筋雜煮，在鐵板上快炒表演旋轉的牛筋炒麵，十分吸睛。有滑嫩歐姆蛋、蕃茄雞肉還是鹽味魷魚等11種主餐，鹹香的滋味更是搭酒的好夥伴。
台北日式炒麵「長田本庄軒」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
台北日式炒麵「長田本庄軒」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

在今年3月寵女生的月份中，於2024/3/4-3/28推出「酒愛女神月」微醺優惠，以女生最愛的水果沙瓦、可爾必思系列沙瓦和生啤酒等10款酒精飲品，只要同行者中有女性朋友，每逢週一至週四之間來店點購主餐，即可享有5折優惠。若是在3/8 ~3/10三天來店，則是有限時38折，等於57元就能喝杯酒微醺一下。每份主餐最多可折扣2杯酒精飲品，2份主餐最多可折扣4杯，以此類推，讓大家一口炒麵、一口酒超愜意。

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台北日式炒麵「長田本庄軒」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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長田本庄軒 店家資訊

地址：台北市信義區松壽路11號B2，新光三越A11館
 

長田本庄軒「酒愛女神月」優惠

活動時間：2024/3/4-3/28
活動辦法： 
Step1.每張訂單，凡有女性同行，任點炒麵或大阪燒乙份(不含兒童大阪燒)
Step2.加購酒精飲品，並上傳「用餐照片」至個人FB或IG貼文，Hashtag #長田本庄軒女神月，設定公開，結帳時出示手機畫面即享:
週一~週四加購的酒精飲品5折優惠，3/8-3/10享38折優惠
(1份主餐最多折2杯，2份主餐最多折4杯，以此類推。)

注意事項：
1、使用優惠(含贈送之品項)內用消費時，均須加收其原價10%清潔費。 
2、優惠恕不併用，每一訂單限用一項優惠。 
3、本公司保有修改活動之權利。 
4、未滿十八歲禁止飲酒，嚴禁酒駕。
台北日式炒麵「長田本庄軒」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

 

 

 

 

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長田本庄軒 日式炒麵 日式 38婦女節 more
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