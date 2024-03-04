日本代表性美食之一的拉麵，不僅是日本人的日常美味，也是許多台灣人喜愛的日式風味！位於東京新宿區新開幕的拉麵店「Rahmen＆Onigiri Eddie新宿御苑店」有別於一般拉麵店的裝潢擺設，文青感的清新設計，猶如來到咖啡廳般，這次推出的拉麵新品直接將咖啡元素融入，獨家「卡布奇諾拉麵」不容錯過！



▲圖片來源／株式会社ココロオドル





挑戰你的味蕾！Rahmen＆Onigiri Eddie新宿御苑店「卡布奇諾拉麵」新登場！位於拉麵激戰區的新宿想要脫穎而出，當然就需要有不同於其他店舖的厲害之處了！今年1月甫登場的「Rahmen＆Onigiri Eddie」便選在新宿御苑開業。店內裝飾由來到咖啡廳般，牆面裝飾著霓虹燈，座位區色調簡約清新，有別於一般拉麵店的氛圍，也因其可愛的室內裝潢備受矚目，特別受到女性歡迎，經常大排長龍。



▲圖片來源／株式会社ココロオドル



而這次店家也以這樣時尚的拉麵店為背景，開發了一款全新概念的拉麵「卡布奇諾拉麵黑松露牛肝菌奶油湯（カプチーノラーメン トリュフ＆ポルチーニクリームスープ）」。這款獨一無二的拉麵，以以黑松露和牛肝菌調製的香濃奶油湯為特色，並以大杯子盛裝，極具視覺效果，更與店內擺設及氛圍相得益彰，吸引女性爭相前來朝聖。



▲圖片來源／株式会社ココロオドル



▲圖片來源／株式会社ココロオドル



「卡布奇諾拉麵 黑松露牛肝菌奶油湯」最上層為蓬鬆的蛋白霜，湯底為帶有黑松露及牛肝菌香氣的奶油濃湯，再配上軟硬適中的麵條，每一口都能嚐到滿滿的香濃滋味。此外，還可以自由添加另外提供的黑松露油，根據個人喜好調整「黑松露」的份量。熱愛嚐鮮的吃貨們一定要來試試！



▲圖片來源／株式会社ココロオドル，卡布奇諾拉麵黑松露牛肝菌奶油湯（カプチーノラーメン トリュフ＆ポルチーニクリームスープ）

售價：1,380日幣(含稅)



▲圖片來源／株式会社ココロオドル

地址：東京都新宿区新宿1丁目11-7 サンサーラ第5御苑1階D号室營業時間：11：00～22：00公休日：不定

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