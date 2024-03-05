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豪華包棟別墅在伊豆，「Suite Villa 伊豆高原 Ocean Terrace」坐擁海景、山景和溫泉，入住後都捨不得出門。

2024-03-05 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：リソルホールディングス株式会社 人氣：75
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特派員 Trish

特派員 Trish

在日本真的可以同時受到海景和山景的環抱，再享受溫泉！位於靜岡縣的山景溫泉別墅式旅館「Suite Villa 伊豆高原 Ocean Terrace」正是於2024年2月9日開幕，最值得的就是充滿復古感的房間裝潢和浴室磁磚，拍完都不用修圖！

Suite Villa 伊豆高原 Ocean Terrace

「Suite Villa 伊豆高原 Ocean Terrace」（スイートヴィラ 伊豆高原オーシャンテラス）是一棟獨棟的出租別墅。室內共3LDK，共有3間房間、一間廚房和一間餐廳，最多可容納9人入住。 

▲圖片來源／リソルホールディングス株式会社

 

室內裝潢

整棟別墅的設計風格以白色為主，開放式客廳的充滿度假風情，可以和親朋好友輕鬆享受寧靜的氛圍。上到屋頂的露台，入住房客就能盡情欣賞伊豆海和城市交織而成的景色。 
▲圖片來源／リソルホールディングス株式会社

 

客房

窗戶打開就能看見海景，不只如此，這間獨棟式別墅附近還有伊豆高原的地標之一「大室山」，以及「仙人掌公園」等著名景點，位置優越，交通易達性高。

▲圖片來源／リソルホールディングス株式会社

 

浴室

浴室鋪滿了藍色的磁磚，在陽光的照耀下，呈現出恰到好處的復古感，同時也散發著日本傳統大澡堂的氛圍。由於是獨棟式的別墅，可以保有足夠的私人空間，不需顧慮到他人的目光。 
▲圖片來源／リソルホールディングス株式会社

 

溫泉

浴室的水龍頭流出的是八幡野的鹼性單純溫泉。鹼性單純溫泉每公斤含有的化學成分少於1,000毫克，溫度高於25攝氏度，pH值高於8.5，由於含有的礦物質成分較少，刺激性較低，老少咸宜。 
▲圖片來源／リソルホールディングス株式会社


■飯店資訊
地址：靜岡縣伊東市富戶1317-168
房型：3LDK
最大入住房客數：9人（雙人床×1、單人床×1、單人床×2、和式床褥x4）
停車位：有，可供2輛停車
費用：一人日租42,200日圓起，週租一人5晚70,200日圓起，平均一人一晚降到14,040日圓
網路環境：提供Wi-Fi設施
交通方式：
從東名高速公路東京IC出口經小田原厚木道路約140分鐘
從伊豆高原站搭乘伊豆高原站～仙人掌公園方向的東海巴士，於大室山東站下車。
官方網站

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