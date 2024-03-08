38婦女節就是要把女生寵成女王！一年一度的38婦女節到來，全家在本週末重磅推出5大優惠，有送購物金380元、限時下殺38折，和膠原蛋白拿鐵、人氣霜淇淋第二件10元等，讓大家在自家樓下全家就能體驗到最高CP值的女王享受。





全家38婦女節優惠串連線上線下，於即日起至3/10期間，在全家APP中「Fami煮煮」全館消費滿388元，輸入折扣碼「煮煮女王」即可現折50元，更加碼推出指定商品38折優惠，幫煮婦省去煮飯時間，擁有更多自己的獨處時光。而全家行動購則是在3/20 早上十點前，單筆消費滿3,000元，即可登記獲得380元購物金。





此外，說到全家優惠當然少不了大家最愛的咖啡和霜淇淋，於3/8~3/10期間，上班族都超愛的「特大杯經典拿鐵」、整包膠原蛋白加滿「大杯蜜露珂娜膠原拿鐵」和人氣王「霜淇淋」不限口味，全部都可享有同品項10元加價購優惠。在APP隨買跨店取中則是有私品茶、福爾摩沙茶館系列品項，可享同價位買2送1，奶茶控一定不能錯過。



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全家優惠

1、全家行動購女神節

即日起至3/20 09:59，於全家行動購單筆消費滿3,000元，即可登記贈380元購物金。



2、Fami煮煮女王節

(1) 即日起至3/10於「全家」APP「Fami煮煮」全館消費滿388元，輸入折扣碼「煮煮女王」即可現折50元。

(2) 多樣商品限時38折。(優惠不可併用)



3、全家週末第二件10元

3/8至3/10「全家」會員於店舖購買Let’s Café特大杯經典拿鐵(不限冰熱)、大杯蜜露珂娜膠原拿鐵(不限冰熱)、Fami!ce霜淇淋(不限口味)，可享同品項第二杯/支10元優惠。



4、全家指定茶飲買2送1

3/8至3/10於「全家」APP隨買跨店取購買私品茶、福爾摩沙茶館系列品項，可享同價位買2送1，每會員限購2組，兌換期限至113/06/30。