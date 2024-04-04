天氣宜人的廣島，坐擁眾多特色美食、歷史古蹟，當地步調悠閒，不似都會區的緊湊，適合來場愜意之旅，而想讓旅程更加美好，一定少不了美食的療癒啦！位於廣島市區新開幕的複合式餐廳「PLACE」，嚴選廣島當地食材製成精緻料理，結合咖啡廳及酒吧，一次提供旅人多種享受。

咖啡廳 Ｘ 酒吧，廣島複合式餐廳「PLACE」嶄新登場

甫於2024年3月23日全新開幕的複合式餐廳「PLACE」位於廣島市區，結合了咖啡廳與酒吧的元素，讓來客可以品嚐到廣島當地食材製作的簡單料理及美酒。



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▲圖片來源／株式会社SWITCH



「PLACE」的店舖設計也別具亮點！重新利用與補強超過70年的木造建築，改造成用餐空間，並分為兩區，「PLACE」提供了提供了新鮮水果榨汁、季節果汁及雞尾酒等多種選擇，同時還有咖啡廳和酒吧必備菜單。而「MURO」則提供各式各樣以廣島食材為基礎的簡單料理，如生蠔、比婆牛肉，瀨戶內甘藍等。兩個空間共存於一個經過重新裝修的木造建築物中，內部保留了許多原始的柱子，營造了舒適的氛圍，讓人可以在簡約暖心的木造空間中盡享廣島的在地美味。



▲圖片來源／株式会社SWITCH



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而店面正對著從平和公園延伸出來的平和大通綠地，特別將緊鄰人行道旁的露台區域規劃為一個咖啡站。希望這個地方成為一個與當地居民以及從縣內外乃至國外來訪的人們進行交流的「場所」，因此店家精心設置了一個吧台區，供來客隨意停留、聊天、站著喝咖啡，或者帶走飲品。

▲圖片來源／株式会社SWITCH



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在店舖的後側，原本是個被建築物包圍的空間，店家期待這裡能成為一個像公園一樣的場所，特別嚴選了植物品牌「URA庭」，從他中挑選出的引人注目的植栽，讓來客能享受被四季所包圍的愉悅氛圍，體驗大自然的魅力。▲圖片來源／株式会社SWITCH地址：広島県広島市中区三川町 10-13 1F營業時間PLACE：11：00〜21：00MURO： 11：30〜22：00公休日：週四※營業時間可能會有變動