美國紐約誕生的香水品牌「Le Labo」，這次在京都開設了日本首間附設咖啡廳的香水專賣店「LE LABO 京都町家」。改建明治12年（1879年）的傳統町屋，打造出獨一無二、古意盎然的獨家店舖，讓來訪者能感受到京都歷史文化與傳統之美。



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▲圖片來源／LE LABO





香水品牌LE LABO首間附設咖啡廳的店舖落腳京都四条

新登場的「LE LABO京都町家」改建已有百年歷史的傳統町屋，充分運用了建築原有的樑柱，使得店內保留了古色古香的町屋風情，給人不同於其他香水店舖的時尚感，營造日西交融的獨特風格。



▲圖片來源／LE LABO



一樓陳列了各式各樣的香水、香氛商品，來客可以體驗到手工調香的美好及調香師「新鮮調配」的服務。此外，為了此次開幕，還提供來客可以在香水或蠟燭的標籤上加上自己喜歡的文字，打造專屬個人的客製化商品。特別新增了平假名、片假名及漢字的文字，可以將自己喜歡的日文字句添加到標籤小卡上。

▲圖片來源／LE LABO



同時世界第3家、日本首家的「Le Labo Café」也位在一樓的空間。穿過寧靜的日式庭園，打開歷史悠久的倉庫沉重的木製門，一個小巧的咖啡館空間映入眼簾。來客可以在這裡購買咖啡、紅茶及精緻糕點，在香氣繚繞的空間中，細細品嚐。



▲圖片來源／LE LABO



二樓則規劃為與藝術交融的複合式空間，兩個榻榻米房間分別布置成「調香間」及「工匠間」，讓人深度感受Le Labo的價值觀。在「調香間」展示了數百種精油及調香師的筆記，讓來訪者可以身歷其境，體驗調香師的工作內容；而「工匠間」則是一個開放式工作室，不定期邀請日本的工匠、藝術家進駐，與來訪者面對面互動，發揚日本的藝術之美。



▲圖片來源／LE LABO



■店舖資訊

地址：京都府京都市中京区木屋町通四条上る2丁目下樵木町206番地

營業時間：10：00～19：00

