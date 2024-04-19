桃園必吃9間超夯平鎮美食！平鎮作為國軍駐足地之一，有像是忠貞新村、異域故事館等濃濃眷村氣息的地標，又因為在此地的國軍當時多駐守在緬甸、泰國一區，除了經典必吃的眷村菜、米干外，也有不少滇緬泰餐廳，形成豐富多元的美食圈，這次窩客島蒐羅了9間平鎮美食，包括在地小吃、米干、緬泰料理等，帶你一次吃透平鎮美食。





除了必吃眷村菜、阿美米干外，「辛梅」古早味蝦滷飯也是在地人大推的必吃日常美食；來到平鎮也不能沒吃到「異國風味美食」，有份量十足的過橋米線「八妹婆婆」、正宗港式茶餐廳風味的「香港西多士」以及超特別的滇緬泰甜點「阿美金三角點心」；此外，「肉咖先生」的炸豬排三明治更是堅持每個都超過5公分厚，限量版打卡美食先吃。



桃園平鎮美食：鮮堡小籠包

部落客 謝蘿莉 造訪 鮮堡小籠包 說：

主要是他們家的小籠包是老麵發的，吃起來會有股特殊的香氣，這也是他們家小籠包的特色之一。看看這個頭，我都想用巨無霸三個字來形容了！XD用筷子夾起來還有沉甸甸的重量感呢！<全文介紹>



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#鮮堡小籠包

地址：桃園市中壢區中山東路三段103號

電話：03-460-7377







桃園平鎮美食：香港西多士

部落客 Viva Wei 造訪 香港西多士 說：

如果是螞蟻人還可以額外淋上店家附的糖漿！厚厚的西多士夾了鹹蛋黃醬，鹹鹹甜甜的口味很特別，是我老公今天最愛的TOP1口味！<全文介紹>



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#香港西多士

地址：桃園市平鎮區延平路一段203號

電話：03-422-8658







桃園平鎮美食：辛梅阿嫲的味道

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 辛梅阿嫲的味道 說：

蝦滷飯的蝦都是嚴格挑過，每隻大小都差不多的肥，加上醬汁炒香，入口Ｑ彈鮮甜，新鮮度一流，滷肉也很有水準，醬香濃郁入口即化，還有黏嘴感，真的有夠強啦！<全文介紹>



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#辛梅阿嫲的味道

地址：桃園市平鎮區環南路167號

電話：03-495-1188







桃園平鎮美食：阿美米干1981

部落客 游小熊 造訪 阿美米干1981 說：

阿美米干1981以復古懷舊眷村元素為裝潢主軸，也讓這裡成為許多人來拍照朝聖的地方，餐點種類游小熊是覺得不多，主要是以販售米干、麵食和小菜為主<全文介紹>



#阿美米干1981

地址：桃園市平鎮區中山路62號

電話：03-456-0765







桃園平鎮美食： 肉咖先生 咖哩.揚物

部落客 芽月 造訪 肉咖先生 咖哩.揚物 說：

那個豬排超厚啊，老板說他們有量，絕對要超過5cm (職人的堅持？）而且用的還是熟成腰內肉做成的炸豬排，實在是太狹人了啊！！<全文介紹>



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#肉咖先生 咖哩.揚物

地址：桃園市平鎮區和平路9號

電話：0967-228-887







桃園平鎮美食：義興公園臭豆腐

部落客 mika 造訪 義興公園臭豆腐 說：

這泡菜給的超多超爽快，香菜、小黃瓜、辣椒也都把臭豆腐給淹沒了。或許也是因為這樣，所以這家臭豆腐著重的不是酥脆口感，重點在爆汁啊。<全文介紹>



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#義興公園臭豆腐

地址： 桃園市平鎮區新興路177巷24弄

電話：0989-455-846







桃園平鎮美食：阿美金三角點心

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 阿美金三角點心 說：

以紅磚瓦的復古風格，走過來真的是相當顯眼，除了滇緬泰特色異國甜點外，還有師傅手工製作的破酥包也是熱門小點心唷！<全文介紹>



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#阿美金三角點心

地址：桃園市平鎮區中山路134號

電話：03-456-0015







桃園平鎮美食：馬家饅頭

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 馬家饅頭 說：

正宗老山東傳承三代的馬家饅頭，根本就是我們這種擁有老兵魂的天堂，用北方傳統方法手工製作，走進店裡面甚至可以聞得到麵香，不管是山東大餅、山東大饅頭、槓子頭、各類包子等每一種都是人氣商品！<全文介紹>



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#馬家饅頭

地址：桃園市平鎮區貿東路18巷5號

電話：03-456-3133







桃園平鎮美食：八妹婆婆過橋米線

部落客 大口 造訪 八妹婆婆過橋米線 說：

米線吃起來Q滑順口，吸附湯頭精華更是美味~湯頭帶點胡椒香氣，溫醇又順口，搭配多種配料吃起來層次豐富~肉片跟豬肝也相當軟嫩，加上湯頭吃起來很合拍!<全文介紹>



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#八妹婆婆過橋米線

地址：桃園市平鎮區中山路77號

電話：03-436-6339



