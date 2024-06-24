比寶可夢咖啡廳還猛！日本PRONTO聯手寶可夢，於全日本上百家分店打造出專屬的「寶可夢聯名咖啡廳」，用餐不只可以搜集山海系列10款特典，同時在東京、大阪、福岡、北海道旗艦店，更加碼設置了寶可夢主題裝飾，今年夏天到可別只記得預約寶可夢咖啡廳。



▲圖片來源／日本 PRONTO



隨著夏季的到來，人氣遊戲系列「寶可夢Pokémon」與日本知名咖啡連鎖店PRONTO聯手，從7/11開始，一直持續到9/16，全國的PRONTO店鋪都將參與其中。這次的合作以「海與山」為主題，每道菜品和飲品都取材於寶可夢的經典元素。



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「空飛蕃茄奶油鮭魚義大利麵」結合番茄奶油醬、鮭魚和香菇，再加上魚介高湯，最後配上雲朵形狀的脆片，讓人聯想到快龍飛翔於雲端的場景；「波普海豚藍色煙燻鮭魚貝果」以貝果夾入生菜、馬鈴薯沙拉、牛油果和煙燻鮭魚，呈現出浪漫鯨魚的水圈形象。「厄鬼椪青醬義大利麵」充分展現厄鬼椪的多樣面貌、「土王雙層巧克力慕斯」則由雙層巧克力慕斯配上巧克力醬和白巧克力甘納許，造型甜美。



▲圖片來源／日本 PRONTO



此外，PRONTO還推出了三款特色飲品，包括「皮卡丘的仲夏芒果牛奶」、「來悲粗茶款待抹茶拿鐵」、「太樂巴戈斯彩虹碳酸飲料」等，每杯飲品都隨機附贈一張全新設計的寶可夢透明卡片，共20種驚喜特典，粉絲可不能錯過。



▲圖片來源／日本 PRONTO



為了讓這次合作更具紀念意義，PRONTO還推出了一系列限定版寶可夢商品，分兩批次發售。第一批商品從7/11開始，包括寶可夢透明水瓶、T恤和便當盒。第二批商品將於7/25上架，包含透明包和玻璃杯，售完即止。這個夏天，和寶可夢一起在PRONTO度過難忘的時光吧。





▲圖片來源／日本 PRONTO

日本 PRONTO 寶可夢聯名咖啡廳

活動時間：7/11-9/16

活動內容：期間內於全日本分店推出寶可夢聯名菜單，加碼東京、大阪、福岡、北海道旗艦店設置寶可夢店裝設計。

旗艦店分店：PRONTOさっぽろポールタウン店、PRONTO UDXアキバ‧イチ店、PRONTO渋谷店、PRONTO梅田楽天地ビル店、PRONTO福岡新天町店