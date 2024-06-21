日本麥當勞「魔女宅急便漢堡」將於6/26正式登場！在聯名《名偵探柯南》之後，日本麥當勞將攜手《魔女宅急便》，打造出三款「歐洲系列漢堡」新登場。與此同時也特別在日本麥當勞官方X推出系列的廣告動畫，粉絲們這次可千萬別錯過。
▲圖片來源／マクドナルド
魔女宅急便漢堡來了！日本麥當勞即日起宣布，將攜手角野栄子著名作品《魔女宅急便》，推出三款系列漢堡；分別是「德國馬鈴薯厚切牛肉堡」、「蒜辣多汁雞腿堡」和「馬賽鮮蝦堡」，並預計於6/26至7月下旬期間，每日10:30後，在全國門市（部分地區除外）限時販售。
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這次新款漢堡皆使用特製方形軟麵包夾層，分別搭配不同食材打造新鮮美味的口感。「德國馬鈴薯厚切牛肉堡」以多汁的100%牛肉和馬鈴薯為特色；「蒜辣多汁雞腿堡」結合辣味雞腿肉和大蒜黑胡椒醬；「馬賽鮮蝦堡」則以馬賽醬和炸蝦排搭配，不禁讓人想趕緊嚐鮮看看。
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為配合此次新品上市，日本麥當勞特別與角野榮子的經典作品《魔女宅急便》合作，推出全新動畫廣告。由著名聲優悠木碧（飾演魔女琪琪）和阪口大助（飾演黑貓吉吉）參與配音。動畫中，琪琪與吉吉將乘坐掃帚，將「歐洲漢堡」送達各地，展現新產品的獨特魅力，讓粉絲驚喜感十足。
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日本麥當勞 X 魔女宅急便
販售日期：6/26至7月下旬
販售口味：
德國馬鈴薯厚切牛肉堡／售價520円（單點）820円（套餐）
蒜辣多汁雞腿堡／售價450円（單點）750円（套餐）
馬賽鮮蝦堡／售價470円（單點）770円（套餐）