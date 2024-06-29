先說這不是牛郎店！日本京都肌肉男酒吧「MACHO BAR」來這邊每個店員都十分健壯，不過他們販售的不是曖昧感，而是滿滿日式幽默的氛圍；無論男女入店一律先公主抱，上菜過程更是有趣，不只在桌邊手壓爆汁檸檬Highball、炸裂花生碎得到處都是，還有番茄醬炸多的炸物，來這邊會笑到腹肌炸裂。
日本京都肌肉男酒吧「MACHO BAR」位在三條京阪站附近巷弄內，於出口步行僅需6分鐘即可抵達；地點臨近清水寺、平安神宮等知名景點，周邊有相當多酒吧餐廳，是大家來京都夜晚的好去處。先提醒大家，這邊因為觀光客頗多，時常開店沒多久就已經客滿，建議大家可以先網路訂位，才不會白跑一趟。
大家來這邊只要一踏進店裡，無論男女一律先被公主抱到座位區。接著，「MACHO BAR」便會先端上一盆花生，不過這餐點才沒這麼簡單，隨後店內更改播放的音樂，讓花生蹂躪在手掌心脫殼，用一副超級認真的姿態上菜，讓大家笑得合不攏嘴。
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接續的餐點也都沒逃離店員的魔掌！各種餐點都有相對應的互動方式，不只是對著客人秀出精實肌肉，更是將有趣感發揮到極致；像是Highball隨桌服務擠檸檬，根本快把檸檬榨到乾掉，又或是單調的炸雞塊上桌，便配合音樂擠上超不合理份量的番茄醬等。
如果光是餐點桌邊服務不夠過癮，大家也可以自由選購拍立得、臂咚等互動環節，讓人可以一邊害羞一邊大笑。最後，提醒大家「MACHO BAR」雖然稱作酒吧，不過店內也有販售相當多無酒精飲品，也都可以體驗到不同互動，算是個男女老少咸宜的好地方。
日本京都肌肉男酒吧 MACHO BAR
地址：京都府京都市中京区河原町通六角東入る二丁目山崎町258-26
營業時間：平日20:00-01:00；假日20:00-02:00
入場費：¥880；建議先事前網路預約。