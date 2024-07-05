星野集團在台灣打造的首間奢華溫泉度假「虹夕諾雅谷關」歡慶五周年，推出自6月30日至9月30日的「此時此刻・共舞」系列活動，最大亮點是雙主廚共同設計晚宴菜單，經大自然元素與9道料理結合，並精心搭配器皿。此外，也推出歷史照片展、DIY水拓扇等活動讓房客體驗。





「虹夕諾雅谷關」五周年晚宴特別邀請雙主廚聯手，「虹夕諾雅東京」料理長、擅長融合日本文化精隨的法式料理的浜田 統之，攜手「虹夕諾雅谷關」料理長、在日本、紐約、新加坡擁有25年日式料理經驗加川 仁，兩人以谷關自然環境為靈感、日法技術設計出九道料理饗宴。





五周年紀念晚宴的餐前酒及佐餐飲品，由星野集團總部具有日本侍酒師協會認定資格的高橋友紀小姐客座設計。為了貼合「Pla-Nature」呈現大自然料理概念，特別將餐前酒品飲地點設在水之庭園，並以新鮮花卉妝點香檳，房客在自然愜意的環境品飲的同時，還能感受到淡雅花香，為晚宴拉開優雅序幕。



五周年紀念晚宴料理「Pla-Nature」設計靈感源自谷關自然環境，兩位料理長著重呈現大自然本質於料理中以及器皿的選擇。九道料理皆融合浜田料理長的法式料理功底以及加川料理長的日式料理技術，並傳達「將大自然濃縮於晚宴餐盤」的意象，而「遊戲心」和「驚喜感」是兩大重點，希望藉由料理帶給房客驚喜。





第一道料理「靜寂」以五味、五感、五色為概念，分別代表酸、鹹、辣、苦、甜的五味小點展開自然饗宴，並使用自「虹夕諾雅谷關」撿到的樹枝來擺盤，讓料理與自然相結合，且接下來的前菜、湯品、魚料理、肉料理及甜點的精髓皆濃縮於此。

而兩位料理長也相當重視驚喜感，希望對台灣人習以為常的火龍果也能有新意，因此「出逢」特別以整顆火龍果作為器皿，並加入海膽、車蝦、海鮮高湯驚凍，搭配紅椒火龍果慕斯及孜然紅蘿蔔慕斯，猶如女孩兒的珠寶盒般精緻，而打開火龍果那一刻，除了視覺驚喜之外，還有與花山椒融合的煙霧撲鼻而來。





湯品「溫暖」以雞骨、菇類、金華火腿熬製而成，加入竹筍、虱目魚、鮑魚及魚翅等，且以竹筍高湯蒸製搭配蟹肉與蟹黃的糯米飯巧妙置於竹筒底部，增添趣味性；至於湯品為什麼選擇冰紹興酒？料理長表示，最初設定熱紹興酒，然而在台灣買到的紹興風味較強烈，因此以冰紹興酒加入糖漿和檸檬，滋味清爽又帶點甜味，和溫潤的湯品搭配最為合宜。

「歡喜」主餐選用台灣赤身菲力與和牛結合而成肉捲，並以水之庭園意象使用檸檬草、百里香以及可食用花卉來呈現大自然的沁涼感，餐盤之中附上一根滴管，裏頭的醬汁為義式風味巴薩米克醋融合日式八丁味噌醬所調製。另外，還有隨餐送上來自阿里山的新鮮山葵，讓大家動手磨成泥、依自己喜好搭配享用。





「薰風」米飯帶有鍋巴香氣，烤鰻魚吸附著醬汁，建議先品嘗幾口再加入阿里山現磨山葵、並淋上烏龍茶湯，以茶泡飯收尾；佐餐小菜則是料理長在台灣傳統市場品嘗到滷肉飯時得到的靈感，因而以法式鵝肝搭配自製的滷肉，滋味相得益彰。

甜點「越境」浜田料理長與釋迦初次邂逅就是在台灣，因而想將釋迦濃郁的口感融入甜點當中。第一道甜點正是釋迦和椰子所製成的慕斯布丁，以自製百香果果醬來點綴、呈現蛋黃的意象。而「越境」自廚房誕生後，特別以樹枝乘載著送達餐桌，如對待欲破殼的雛鳥般小心翼翼，也讓桌前的各位不僅一飽口福，更有視覺上的驚豔。



五周年紀念晚宴資訊

活動期間 :2024 年 6 月 30 日及 7 月 1 日

時間:17:00 /19:00

費用:

晚宴餐費 $7,276 /位 (含稅含服務費)

佐餐飲品 $2,438 /位 (含稅含服務費)

官網：https://walkr.tw/0zE3qcOP

備註：

視實際進貨狀況，食材可能有所變更。

部分晚宴料理視情況可能提供至 7 月 31 日為止。

為了讓遠道而來的房客得以深入了解谷關，「彼時此刻・共舞」照片展，紀錄谷關人文風情。值得一提的是，其中一張小女孩與兩位紋面的泰雅族長者的陳年合照，影中的小女孩現為「虹夕諾雅谷關」館內工作人員，更顯得彌足珍貴。

「彼時此刻.共舞」照片展

活動期間 :2024 年 6 月 30 日至 9 月 30 日

時間:全天

地點 : 圖書閱覽室

備註：免費、無需預約





夜幕低垂，房客可於池畔涼亭DIY水拓扇，每把扇子的浮水畫皆為獨一無二。同時，並供應季節性酒精與無酒精飲品，可以在池畔吹著徐徐微風小酌，抑或帶回房間伴著壯麗山景飲用都沒問題。



池畔涼夏時刻

活動期間 :2024 年 6 月 30 日至 9 月 30 日

時間:18:30-21:00 (2024 年 6 月 30 日及 7 月 1 日開放至 22:00)

地點 : 水之庭園、池畔

備註:免費，無需預約



推薦閱讀：免費入場！台北華山「湯姆貓與傑利鼠快閃店」免費送周邊，3大打卡點、7大必買推薦。

