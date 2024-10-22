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不一樣的台中早午餐！隱身巷弄的療癒漢堡「L'espace老陳小圓法漢堡專賣店」，內用招待一杯綠茶。

文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 人氣：88
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

台中國美館附近早午餐推薦！開業近13年的「L'espace 老陳小圓法漢堡專賣店」，自2022年搬遷至台中國美館附近巷弄後，縱使因新址空間和座位數皆有限，不再提供早午餐套餐選項，並將自製的小圓法升等為主角，然而人氣依然不減，不少外縣市的漢堡控也會慕名而來。



「L'espace 老陳小圓法漢堡專賣店」緊鄰甫開幕的台中韓風網美咖啡廳「COFFEE&PEOPLE」，空間以白色為主色系搭配歐式桌椅，氛圍清新明亮且優雅，並能直擊每一顆漢堡製作過程；內用漢堡皆會附贈一杯無糖綠茶，不過座位數僅有四桌，因此不開放訂位。

「L'espace 老陳小圓法漢堡專賣店」的小圓法皆有印上店名、並且酥脆帶點嚼勁。口味部分，特別推薦「松露雞肉佐芝麻葉」，雞肉軟嫩、份量又多，松露與芝麻葉交織的香氣迷人；「辣味培根起司牛肉」的牛肉紮實、保有肉汁，辣醬的辣度恰到好處，漢堡控一定要愛。

推薦閱讀：IG熱搜台中早午餐！米其林主廚力作「Burnt.」，主打漢堡排、義大利麵。

 

L'espace 老陳小圓法漢堡專賣店推薦

松露雞肉佐芝麻葉、辣味培根起司牛肉

L'espace 老陳小圓法漢堡專賣店資訊

地址：台中市西區五權西六街103號
電話：04 2376 0058

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