台中國美館附近早午餐推薦！開業近13年的「L'espace 老陳小圓法漢堡專賣店」，自2022年搬遷至台中國美館附近巷弄後，縱使因新址空間和座位數皆有限，不再提供早午餐套餐選項，並將自製的小圓法升等為主角，然而人氣依然不減，不少外縣市的漢堡控也會慕名而來。
「L'espace 老陳小圓法漢堡專賣店」緊鄰甫開幕的台中韓風網美咖啡廳「COFFEE&PEOPLE」，空間以白色為主色系搭配歐式桌椅，氛圍清新明亮且優雅，並能直擊每一顆漢堡製作過程；內用漢堡皆會附贈一杯無糖綠茶，不過座位數僅有四桌，因此不開放訂位。
「L'espace 老陳小圓法漢堡專賣店」的小圓法皆有印上店名、並且酥脆帶點嚼勁。口味部分，特別推薦「松露雞肉佐芝麻葉」，雞肉軟嫩、份量又多，松露與芝麻葉交織的香氣迷人；「辣味培根起司牛肉」的牛肉紮實、保有肉汁，辣醬的辣度恰到好處，漢堡控一定要愛。
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L'espace 老陳小圓法漢堡專賣店推薦
松露雞肉佐芝麻葉、辣味培根起司牛肉
L'espace 老陳小圓法漢堡專賣店資訊
地址：台中市西區五權西六街103號
電話：04 2376 0058