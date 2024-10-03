虹夕諾雅 谷關是一個位於台灣谷關的奢華溫泉度假村，為了給旅客帶來更多元的味覺享受，2024年10月起，這裡將迎來來自日本的新任料理長川西和人。他曾於大阪五星級飯店及香港米其林二星餐廳擔任要職，擁有多年累積的料理經驗，尤其擅長利用當地食材創作精緻的會席料理。川西料理長這次以「風雅匠心」為名，推出了一系列秋冬限定的會席料理，融合了台灣當地食材與日式飲食文化，並且結合了香港與台灣的湯品文化，帶來既傳統又創新的日式會席料理體驗。





這次虹夕諾雅 谷關推出的「風雅匠心」會席料理，以「風雅」象徵日本傳統會席料理的美學精神，而「匠心」則代表料理中對每個細節的精雕細琢。川西料理長選用了谷關在地的食材，並透過高湯的精心熬製，將台灣與香港的湯品文化巧妙融入其中，創造出符合當地氣候和文化的全新風味。這份會席料理特別強調暖身暖心的效果，尤其適合寒冷的季節。高湯中的層次變化與細膩的食材搭配，讓每一道料理不僅滋養身心，更增添溫暖與感動，為來訪的旅客帶來無與倫比的美味享受。





虹夕諾雅 谷關會席料理的內容非常豐富，第一道便是「土瓶蒸」，這是一道以高湯為基底的日式湯品。川西料理長將中國煲湯的技法與日式湯品結合，蒸煮香菇、雞骨與金華火腿，萃取出濃郁的湯底。台中盛產的鮑魚菇與袖珍菇成為這道料理的主角，再搭配車海老真丈，為這道湯品增添鮮味。金桔的點綴則為整道料理帶來清新果香，讓人品嚐後不僅感受到湯品的溫暖，更有一股淡淡的果香餘味，特別適合秋冬季節。



接下來的「八寸」是會席料理中一道集合了多種美味小菜的精緻前菜。這次的八寸融合了七種特色小菜，包括醋漬冬菇、蓮根餅烏魚子、過貓晶凍等。冬菇使用日式三杯醋來調味，酸甜的口感在口中交融，讓人回味無窮。而蓮根餅包裹著烏魚子，經過油炸後呈現酥脆的外皮，內餡的烏魚子鹹香濃郁，與脆口的外皮形成完美的對比。而過貓與高湯冷凝成的晶凍，清爽的口感為這道前菜增添了更多層次感，讓人食指大動。



最後一道「鰻魚竹筒飯」則是川西料理長以港式煲仔飯為靈感，結合台灣的竹筒飯所創作出來的美味料理。選用來自南魚沼的越光米和本土糯米，搭配經過傳統蒲燒技法製成的鰻魚，將其一同置於竹筒中慢火蒸煮。打開竹筒的瞬間，鰻魚的焦香與竹子的清香撲鼻而來，為這道料理增添了豐富的層次感。這道飯品不僅視覺上美觀，味道更是令人回味無窮，讓人不禁想要一再品嚐。







川西料理長透過這次的「風雅匠心」會席料理，將日本料理的美學與匠心精神展現得淋漓盡致。他巧妙運用當地食材與異國料理技巧，將不同文化的飲食特色融入其中，帶給旅客一場視覺與味覺的饗宴。這份料理無論是在寒冬暖身的湯品還是精緻的前菜與主食，都展現出川西料理長對料理的深厚理解與創意，讓每位到訪的旅客都能感受到一份來自食物的溫暖與關懷。



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虹夕諾雅 谷關 會席料理「風雅匠心」菜單

先付 雲丹 鱈場蟹 小米

土瓶蒸 車海老 蕈菇

御造 牡丹海老 鮪魚 干貝

八寸 和鴨 過貓 蓮根餅

強肴 鱘龍魚 鮑魚

鍋物 和牛 蛤蠣高湯

食事 鰻魚 糯米

甘味 和三盆糖布丁 時令水果

虹夕諾雅 谷關 會席料理「風雅匠心」

提供時間: 2024年10月1日起

費用：1名 $3,990（含稅，不含服務費）

時間：17:30、19:30

地點：餐廳

預約方式：由官⽅網站預約

預約對象：僅限住宿貴賓

官網：https://hoshinoya.com/zhtw/

*預約前，請確認已完成訂房手續。

*自帶酒水至餐廳需另收酒水服務費，每瓶 $1,050（含稅）。

*依照季節食材彈性調整菜單內容。