台北W飯店紫艷中餐廳的秋蟹饗宴是一場饕客夢寐以求的盛宴，特別針對這個秋季，推出多道以新鮮螃蟹和時令菇類為主角的料理，讓每位顧客都能充分體驗當季食材的精髓。其中，「羊肚菌鳳脂肥蟹鍋」無疑是饗宴中的亮點之一，這道料理靈感源自法式經典菜餚「羊肚菌春雞」，郭偉雄主廚以蟹蟳取代春雞，並巧妙地結合了龍虎石斑魚湯底，湯頭濃郁鮮美，搭配肉質細嫩的沙公以及世界四大名菇之一的羊肚菌，創造出豐富的風味層次，令人一嚐難忘。每一口都能感受到螃蟹的鮮甜與菇類的香氣交融，成為這道料理最令人驚艷的部分。



推薦閱讀：連五年米其林推薦！指標性台菜餐廳，主打創新又健康的家常菜「膳馨民間創作料理」，金瓜蟹粉豆腐撈必點。







另一道同樣令人垂涎的料理是「濃湯菌菇沙母炒糯米」，這道料理選用了肥美的沙母作為主角，蟹膏與蕈菇的結合創造出獨特的口感。烹調過程中加入奶油與高湯燜煮，讓濃郁的湯汁滲入蒸好的糯米中，每一粒米飯都鎖住了蟹肉的鮮美，讓人一口接一口欲罷不能。「花雕蛋汁蒸沙公」則以溫潤的花雕酒來烹調沙公，精選非籠飼雞蛋，與蟹肉的鮮美汁液交織成一道完美的經典菜餚，淡雅的酒香與海鮮的鮮甜完美結合，讓這道菜品不僅口感細膩，還充滿了秋天的溫暖氛圍。





紫艷中餐廳對於螃蟹料理的呈現更是注重每一個細節。「避風塘炒沙公」便是採用傳統的避風塘技法，將沙公用辣椒油爆炒至鹹香入味，濃郁的辛香料與沙公的鮮甜相輔相成，口感豐富，且每一口蟹肉都滲透了香料的美妙風味，令人回味無窮。





另一道令人印象深刻的料理「金湯鱈場蟹肉焗白菜」則是張慶堂師傅的得意之作，這道菜以嫩滑的娃娃菜為主體，將其與鱈場蟹肉一同烘焙。金黃色的南瓜湯汁將蟹肉的鮮美提升到新的高度，並佐以香濃的起司焗烤，讓這道料理的口感豐富又不失精緻。





除了上述豐富的菜色外，紫艷中餐廳更推出了多款讓人無法抗拒的小點與甜品。「香煎蟹肉花枝餅」便是一道適合全家共享的開胃料理，手打花枝漿筋道十足，內含新鮮的蟹肉與馬蹄，清脆的口感搭配香菜與青蔥提鮮，香煎後外層酥脆，內裡Q彈，深受大人與小孩的喜愛。而作為大閘蟹愛好者的經典之選，紫艷中餐廳今年亦提供以清蒸方式呈現的大閘蟹，每隻大閘蟹飽滿的蟹黃與蟹膏讓人難以抗拒，蟹肉細嫩而鮮美，這道菜售價為1,180元（另加10%服務費），是饕客不可錯過的秋季盛宴之一。



今年紫艷中餐廳還特別推出了「秋季菇蟹個人套餐」，為那些希望獨享秋季美味的食客們提供了更加個人化的選擇。這套單人套餐售價為2,680元（另加10%服務費），包含多道精緻料理，開場的「蘑菇和牛小漢堡」、「椒鹽美白菇」、「潮州辣醬杏鮑菇」和「香煎蟹肉花枝餅」四道小點就為整個饗宴拉開了序幕。隨後的「金湯浸松葉蟹鉗」以濃郁的南瓜湯底烘托松葉蟹肉的甘美，再搭配魚子醬增加奢華感，讓整道菜色不僅在視覺上吸引人，更在味覺上達到極致。套餐主菜則提供兩款選擇，「摩利菌醬燒小乳牛」或「摩利菌醬煎星斑」，兩者皆以羊肚菌為基底，搭配特製的摩利菌醬，讓肉品的鮮美與菌菇的馥郁香氣完美結合。而蔬菜料理「椒麻香椿醬炒香檳茸豌豆仁」則是以主廚自製的花椒油及辣椒油提味，為這道清爽的青蔬料理注入了全新的風味層次。壓軸的「黑松露軟殼蟹野菌炒飯」將秋季的螃蟹與蕈菇完美結合，濃郁的黑松露醬與炒飯香氣四溢，外層炸至酥脆的軟殼蟹更是這道料理的點睛之筆，讓食客每一口都能品嚐到秋天的精華。最後，以甜點作為完美收尾。「洛神花蜜釀銀耳露」以冰糖和洛神花釀製，再結合話梅與檸檬，清甜的口感伴隨著銀耳的Q彈，是一道極具層次感的甜品。而「紫艷菇菇包」則是一道外觀可愛的點心，香菇造型的包子內藏綿密奶皇餡，為整場餐宴劃下了甜美的句點。

W紫艷中餐廳秋蟹料理

羊肚菌鳳脂肥蟹鍋 3,680

濃湯菌菇沙母炒糯米 3,380

花雕蛋汁蒸沙公 2,880

避風塘炒沙公 2,880

金湯鱈場蟹肉焗白菜 480

香煎蟹肉花枝餅（三個） 480

大閘蟹 1,180



W紫艷中餐廳秋季菇蟹個人套餐

套餐售價2,680元（另加10%服務費），包含多道秋季菇蟹料理，包括「金湯浸松葉蟹鉗」及「黑松露軟殼蟹野菌炒飯」等。