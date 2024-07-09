挑戰史上最狂週年慶優惠！SWENSEN’S 双聖來台40年，特別為了台灣的粉絲、冰淇淋控推出最優惠的四十週年活動，其中包含了兒童餐平日限定半價優惠、夏日冰淇淋買一送一，以及當日台北市、新北市最高氣溫破40度，双聖就招待40組消費者免費品嚐單球冰淇淋，就是要讓双聖四十週年很有感、很優惠。





双聖表示，每一年的夏天都很熱、今年特別熱，所以為了緩解酷暑難耐心情，双聖推出夏日限量雙重冰淇淋優惠。其中第一波只要在活動期間7/22至7/28及8/22至8/28來店外帶單球冰淇淋，可享有買一送一限定優惠。此外，只要在8/31日止，凡中央氣象局公布當日台北市、新北市最高氣溫破40度，双聖將史無前例招待40組消費者享有單球冰淇淋免費吃。





除了冰淇淋優惠之外，即日起至8/31止平日期間大人點主餐，就可享有兒童餐半價優惠，同時双聖還會提供圖畫紙讓孩子們盡情展現創意、發揮自我，讓爸爸媽媽可以在双聖暫時放鬆、享受甜蜜美好的冰淇淋與餐點，讓双聖成為最棒的家庭聚餐。



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双聖大安店

營業時間：週一至週日7:30-14:30；17:30-21:30

地址：台北市大安區復興南路一段317號1樓

電話：02-2708-0988

訂位連結：https://lihi.cc/EVXjz





双聖40週年 双倍溫馨 平日兒童餐半價

活動時間：7/1 (一) -8/31 (日)

活動方法：

活動期間平日大人點一份主餐

即可享有同行10歲以下小朋友兒童餐半價優惠

活動備註：依店內公告為主



双聖40週年 双倍享受 夏日限定單球冰淇淋買一送一

活動時間：7/22-28 & 8/22-28 每日11:00-14:00 及 17:30-20:30

活動方法：活動期間外帶單球冰淇淋可享有買一送一優惠

活動備註：

外帶點單球冰淇淋贈送一球冰淇淋，冰淇淋口味可任選，依此類推

本次活動不與其他優惠活動併用，双聖保有修改本活動之權利



双聖40週年 双倍消暑 當日氣溫超過40度請你吃冰

活動時間：即日起至8/31止

活動方法：中央氣象局公布台北市、新北市當日最高氣溫突破40度，双聖即招待單球冰淇淋乙份

活動備註：

單球冰淇淋每日11點後供應，限量40支贈完為止

冰淇淋口味可任選，僅限外帶，每人限定兌換乙支單球冰淇淋不可重複兌換

本次活動不與其他優惠活動併用，双聖保有修改本活動之權利