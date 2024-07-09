夏天到就是要喝飲料！全家看準夏天手搖市場，特別將全家變成全台最大手搖飲「搖搖茶吧」，並將現煮台灣茶「福爾摩沙茶館」不斷新增據點，提供各式各樣手搖飲料讓大家即便三更半夜也能輕鬆喝一杯。這次為了迎戰酷夏，全家推出全新4款飲料，由奶茶控搶喝「好喝奶茶」領軍，挑戰超商最強奶茶稱號。
主打果茶、奶茶等流行口味的現做茶飲「全家搖搖茶吧」，祭出全新「好喝奶茶」，嚴選經小綠葉蟬叮咬的台茶17號白鷺小葉種，帶有淡淡花蜜香氣，依完美比例特調出奶茶，好喝程度更直接冠上「好喝奶茶」名稱，於7/10至7/23會員嚐鮮價特大杯只要49元，超佛。
搖搖茶吧另一款新品「寒天甘蔗檸檬」清甜的甘蔗搭上檸檬的酸香，清爽不膩口最適合酷夏喝一杯。7/10至7/23若使用外送自取平台FamiNow則可以享有全品項買二送一優惠，自取單筆滿149元在免費送30元全家購物金。
現煮台灣茶「福爾摩沙茶館」則是首次推出入料飲品「紅柚椰果白烏龍」、「紅柚椰果紅茶」，均一價65元的新飲料，嚴選雲林、嘉義盛產的紅寶石葡萄柚，加上咀嚼控會愛Ｑ彈椰果，酸甜滋味果茶為夏天帶來一絲消暑。
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全家 搖搖茶吧新飲料
1、好喝奶茶 特大杯 55元
優惠：7/10至7/23會員嘗鮮價49元
2、寒天甘蔗檸檬
售價：特大杯 65元
全家 福爾摩沙茶館新飲料
1、紅柚椰果白烏龍 特大杯 65元
2、紅柚椰果紅茶 特大杯 65元
全家外送自取平台FamiNow 搖搖茶吧優惠
活動時間：7/10至7/23
活動內容：使用FamiNow購買搖搖茶吧，可享全品項買二送一優惠(限同品項)，自取訂單滿149元，再送30元「全家」購物金(滿50元即可折抵)。