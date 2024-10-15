想要在日本冬天來趟與眾不同的自由行嗎？知名滑雪勝地長野縣白馬村，最近新開了一家極具特色的度假村 Relax Resort REPOSER HAKUBA。獨特的拖車旅館結合了露營的樂趣，絕對是高CP值的住宿選擇。無論你是滑雪愛好者，還是想要遠離城市喧囂、享受片刻寧靜的旅人，這裡都能滿足你的需求！

客房

首先來介紹拖車旅館的房間。自2023年9月起，REPOSER HAKUBA新增了3棟露營拖車房。這些房型採用了獨特的設計，房間內最引人注目的是那扇大型窗戶，房客躺在床上就能欣賞白馬村壯麗的山景。想像一下，清晨醒來，拉開窗簾，映入眼簾的是被皚皚白雪覆蓋的群山，這種體驗絕對永生難忘。







拖車外型

拖車旅館的外觀同樣吸引人。它們不是普通的露營車，而是安裝了空調、衛浴設備的現代化住宿設施。外形簡潔時尚，完美融入周圍的自然環境。每一棟拖車旅館都獨立設置，確保了住客的隱私，同時也營造出一種獨特的露營氛圍。







露台

每間拖車旅館都設有專屬的露台座位。這裡是享受戶外時光的絕佳場所。你可以坐在露台上，感受清新的山林空氣，早晨可以喝杯熱咖啡，傍晚可以欣賞夕陽，放鬆完如果冷了，立刻就能回到房間。







三溫暖

除了舒適的住宿，REPOSER HAKUBA還提供了豪華的三溫暖。除了三溫暖以外，還有冷水池和休息區，讓你可以享受專屬的私人SPA時光。在體驗完刺激的滑雪運動後，進三溫暖享受溫熱的蒸氣，蒸散掉全身的疲勞，保證你隔天又是一尾活龍。







BBQ

最後，不能不提的是這裡的BBQ。REPOSER HAKUBA提供了完善的BBQ設備。你可以選擇荷蘭鑄鐵鍋BBQ或木板BBQ，在開放式露台上享受烤肉的樂趣。最棒的是，所有食材都由度假村準備，旅客無需攜帶任何物品，就能輕鬆享受美味的戶外燒烤。計劃日本冬季自由行時，不妨考慮這個獨特的拖車旅館。







Relax Resort REPOSER HAKUBA

地址：長野縣北安曇郡白馬村北城3030-1

交通方式：從長野高速公路安曇野交流道約60分鐘車程；從大糸線白馬站搭乘計程車約5分鐘

停車場：10個車位（免費）

住宿費用：含早餐8,000日圓起/人

官方網站