不用遠赴歐洲！到日本就能品嘗到法國甜點界的天才Sebastian Bouillet推出超狂聖誕蛋糕系列，不只有經典款，還有夢幻聖誕樹、俏皮雪人造型蛋糕，根本可愛到犯規！

Sebastian Bouillet獨家聖誕蛋糕俏皮登場

在法國里昂和日本都設有店舖的頂級甜點品牌「Sebastian Bouillet」，由法國頂尖的糕點師傅Sébastien Bouillet經營的同名品牌，以俏皮的藝術感及對甜點美味的徹底追求，持續推出高度原創的甜點，帶給消費者嶄新的甜點體驗。





這次的聖誕蛋糕可是費盡心思，把Sebastian的獨門絕技都用上啦！從王道草莓鮮奶油蛋糕、里昂本店人氣款，到超萌的雪人和聖誕樹造型蛋糕，每一款都大展糕點師傅的巧思！預訂時間從10月4日起到12月15日為止，可以到Sebastian Bouillet實體店面預訂，亦可至有現場販售的限量蛋糕，想買的朋友們千萬別錯過！







Short Cake Noël (聖誕草莓蛋糕)

經典不敗款，以蓬鬆的戚風蛋糕鋪滿鮮奶油和草莓，層次豐富又漂亮，保證讓你邊看邊流口水！







Homme de Neige (雪人蛋糕)

外觀超吸睛的可愛雪人造型蛋糕！白咖啡慕斯搭配微苦的焦糖及香橙磅蛋糕,口感層次豐富，甜而不膩。







Sapin de Noël (聖誕樹蛋糕)

這款根本是藝術品！榛果奶油、雙重開心果奶油，再配上開心果餅乾疊疊樂，做成聖誕樹造型，美得讓人捨不得吃！







Odéon Noël (聖誕巧克力蛋糕)

里昂本店超人氣款！雙重巧克力慕斯裡藏著香草奶油和杏仁蛋白餅，香濃滑順讓人欲罷不能。



■販售資訊

吃貨們不用等了！直接手刀預訂Sebastian Bouillet的聖誕蛋糕,，不管是贈送友人還是自己吃都超適合，絕對是今年最強聖誕伴手禮！

預購日期：10/4～12/15

實體門市販售日期：12/23～12/25（數量有限）

販售店舖：

・新宿伊勢丹店

・阪神梅田本店

・[Goûter］-グテ- 学芸大学店

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