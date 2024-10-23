想在日本廣島找一家自助、近車站、便宜又高品質的飯店嗎？APA新開幕的「廣島站前Stadium Guchi」絕對是你的最佳選擇！這家全新開業的飯店不僅地理位置優越，距離廣島站僅5分鐘步行距離，更推出許多方便外國旅客的措施！

紅色大門

一踏入飯店，立即會被醒目的紅色大門吸引。這是APA飯店首次採用的設計，全日本指只此一間，絕對必朝聖。紅色大門的靈感來自於廣島當地的職棒球隊「東洋鯉魚」，這個大膽的設計選擇展現了廣島的地區特色。







S-S連通雙床房

飯店本身更有創新的客房設計：S-S連通雙床房！這種創新的房型可連通相鄰房間，最多可容納4人同住，適合家庭出遊，也適合朋友旅遊。全客房都配有50吋以上大型液晶電視、智慧型手機電視投影功能、寢具品牌「西川」的APA飯店舒適羽絨被「SOFT FIT」、抑制空氣中花粉、霉菌、病毒等效果的高濃度奈米離子空調、超細微氣泡蓮蓬頭「Bollina Wide Plus」。







標準單床房

為了迎接國際旅客，APA飯店更提供5種語言版本的資訊系統，將飯店指南集中顯示在電視螢幕上，其次，客房內配備了全球通用插座，解決了國際旅客的充電煩惱。此外，酒店還提供高速Wi-Fi 6無線網絡，確保網路高速、暢通。除此之外，還設有可以從房間俯瞰列車往來的「火車景觀房」，提供給家中熱愛鐵道的小朋友。







紅色房卡

除了醒目的紅色大門，客房房卡也別出心裁地採用了紅色設計，並印有廣島縣的圖案。這不僅是一張普通的房卡，更是一份獨特的紀念品，讓旅客能夠拍照，將廣島的回憶帶回家。不只如此， APA「廣島站前Stadium Guchi」也引入了先進的自助入住系統，大大簡化了入住流程。旅客可以通過APP「1秒鐘入住」。同樣地，退房也變得極為便捷，只需將房卡投入箱中即可。







餐廳

餐廳 Grill＆Cafe FOR SEASON 位在飯店1樓，早餐為西式自助餐。







APA 廣島站前Stadium Guchi

地址：廣島縣廣島市南區荒神町1-4

交通方式：山陽新幹線、JR各線「廣島站」南口步行5分鐘

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