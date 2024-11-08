想在日本浪漫的冬天，透過自助旅行，體驗最夢幻的光影饗宴嗎？位於東京近郊的栃木縣，被評選為日本三大燈展之一的足利花卉公園，已經於2024年10月18日開放點燈活動。隨著冬日夜幕低垂，超過500萬顆燈泡同時點燈，將整座花園化身為奇幻世界。活動場地距離東京，僅需90分鐘車程，絕對值得專程造訪！

花之城堡

今年的燈展以「光花之庭」為主題，展期將持續到2025年2月16日。最令人期待的是全新打造的「雪之世界」展區，加上25公尺高的燈光塔，隨著燈光變換顏色，彷彿走入北歐童話。這場燈光展的規模與創意，讓它不只在2022年再度被評為日本三大燈展之一，更在2016年至2022年間，連續七年榮獲全日本第一的殊榮。去年，更在首屆國際燈光展大獎中奪得最佳故事獎第一名，展現其獨特魅力。







日本四季：心之故鄉

融合日式庭園元素的「日本四季」展區，不僅有精緻的光雕投影，更完美呈現四季更迭的詩意。







奇蹟紫藤

園區內最受歡迎的景點「奇蹟紫藤」，完整重現紫藤盛開的夢幻場景。從花苞初綻、燦爛盛開到花瓣紛飛，栩栩如生的燈光演出讓人驚豔。







光之玫瑰園

另一處不容錯過的「光之玫瑰園」，則以立體燈飾勾勒出玫瑰花園的優美輪廓，120公尺寬的光之壁畫更是氣勢磅礡。







光之花手水







10月18日～11月中旬：光與紫鼠尾草的融合

今年的展覽特別規劃了三個主題期間。10月中旬到11月，可以欣賞到光與紫鼠尾草的夢幻共演；11月下旬到12月，園區搖身變成充滿異國情調的聖誕童話世界；而在新年之後，則有結合冬牡丹、蠟梅等冬季花卉的燈光展演，展現日本獨特的新年氣息。



11月下旬～12月下旬：聖誕幻想







1月1日～2月16日：光與冬牡丹的競演







為了讓遊客能更從容地欣賞這場視覺盛宴，園方特別推出網路預售票，不只優惠還能避開排隊人潮。開放時間從下午3點半開始，點燈時間約在4點半到5點之間。週末及假日營業時間還會延長至晚上9點。建議可以在太陽下山前抵達，先欣賞園區的日景，再慢慢等待夜幕低垂時的燈光展演，體驗截然不同的兩種風貌。





活動資訊

活動展期：即日起～2025年2月16日

開放時間：15：30～20：30（週六日及假日延長至21：00）

※點燈時間約16：30～17：00

※即日起～2025年1月5日期間，平日延長至21：00，六日及假日延長至21：30

入園費用：成人1,400日圓，兒童700日圓（4歲～小學生）

休園日：展期期間2024年12月31日休園

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