冬天就是要吃巧克力！近期大玩聯名的31冰淇淋，首次攜手人氣巧克力KitKat聯名，於即日起至12/15推出三款期間限定巧克力系列冰品，多款經典巧克力口味與KitKat招牌酥脆餅乾結合，創造出獨一無二的口感層次。不論是單球冰淇淋還是甜點升級版的聖代，皆充滿驚喜。快到31冰淇淋門市，解鎖這波冬日甜蜜潮流。



▲31冰淇淋 X KitKat聯名巧克力三重奏冰淇淋/ WalkerLand窩客島整理提供。



本次31冰淇淋 X KitKat聯名最大亮點之一是全新口味「巧克力三重奏」。將牛奶、黑巧克力與苦甜巧克力三種風味完美融合，再加入KitKat餅乾，打造酥脆與濃郁的雙重享受。單球售價95元，是巧克力迷絕不能錯過的經典選擇。不僅如此，還推出特別版的聯名聖代，搭配鮮奶油、巧克力碎片和KitKat，視覺與味覺同時滿分。無論是約會甜點還是慰勞自己，這款聖代絕對是幸福首選。



▲31冰淇淋 X KitKat聯名巧克力聖代/ WalkerLand窩客島整理提供。



想要與家人朋友共享甜蜜時光，聯名冰淇淋蛋糕「Happy Break Time」是絕佳選擇。這款蛋糕結合苦甜與牛奶巧克力冰淇淋，以KitKat餅乾增添酥脆口感，外層覆蓋滿滿巧克力鮮奶油和糖漿，視覺與味蕾都極致奢華。



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▲31冰淇淋 X KitKat聯名巧克力Happy Break Time 分享蛋/ WalkerLand窩客島整理提供。



31冰淇淋 X KitKat聯名

販售期間：2024年11月15日～12月15日，售完為止

品項、售價：

巧克力三重奏～Made with KITKAT®～ 單球95元

聯名聖代～Made with KITKAT®～ 120元

Happy Break Time 分享蛋糕～Made with KITKATⓇ～ 1150元