冬天就是要吃巧克力!近期大玩聯名的31冰淇淋,首次攜手人氣巧克力KitKat聯名,於即日起至12/15推出三款期間限定巧克力系列冰品,多款經典巧克力口味與KitKat招牌酥脆餅乾結合,創造出獨一無二的口感層次。不論是單球冰淇淋還是甜點升級版的聖代,皆充滿驚喜。快到31冰淇淋門市,解鎖這波冬日甜蜜潮流。



▲31冰淇淋 X KitKat聯名巧克力三重奏冰淇淋/ WalkerLand窩客島整理提供。



本次31冰淇淋 X KitKat聯名最大亮點之一是全新口味「巧克力三重奏」。將牛奶、黑巧克力與苦甜巧克力三種風味完美融合,再加入KitKat餅乾,打造酥脆與濃郁的雙重享受。單球售價95元,是巧克力迷絕不能錯過的經典選擇。不僅如此,還推出特別版的聯名聖代,搭配鮮奶油、巧克力碎片和KitKat,視覺與味覺同時滿分。無論是約會甜點還是慰勞自己,這款聖代絕對是幸福首選。



▲31冰淇淋 X KitKat聯名巧克力聖代/ WalkerLand窩客島整理提供。



想要與家人朋友共享甜蜜時光,聯名冰淇淋蛋糕「Happy Break Time」是絕佳選擇。這款蛋糕結合苦甜與牛奶巧克力冰淇淋,以KitKat餅乾增添酥脆口感,外層覆蓋滿滿巧克力鮮奶油和糖漿,視覺與味蕾都極致奢華。



▲31冰淇淋 X KitKat聯名巧克力Happy Break Time 分享蛋/ WalkerLand窩客島整理提供。



31冰淇淋 X KitKat聯名

販售期間:2024年11月15日~12月15日,售完為止

品項、售價:

巧克力三重奏~Made with KITKAT®~ 單球95元

聯名聖代~Made with KITKAT®~ 120元

Happy Break Time 分享蛋糕~Made with KITKATⓇ~ 1150元