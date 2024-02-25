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【捷運站美食】豬跳舞dancing pig知名義大利餐館推薦/推薦青春肉體烤全雞鮮嫩肉質蘸點雞油更美味/愛你一萬年披薩

2024-02-25 01:40:00 舒愛吃愛玩樂的世界 人氣：104
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窩客好文

舒愛吃愛玩樂的世界

發表篇數：106篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：Dancing Pig 豬跳舞小餐館
phone02-2731-6469
place台北市大安區光復南路290巷48號
作者本次評價：
3.65
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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這次跟著我們一起尋找捷運站美食，我們在網路上搜尋到一家好評不斷的義大利餐廳，叫豬跳舞Dancing Pig好可愛的店名啊，話說餐點美味之外餐廳氛圍也不錯。
【捷運站美食】豬跳舞dancing pig知名義大利餐館推薦
店面的豬仔好像招呼著我們快進來用餐。
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店內的裝潢擺設很有巧思而且還有不同的區域風格也稍稍不同，櫃檯區域的公仔很可愛。
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這一區有抱枕坐起來很舒服。
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色調微明亮但又帶點溫馨的氛圍在。
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看菜單：
單點及套餐可以做選擇，平日也有主廚特餐可以看看牆上的板板。
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我們點兩人分享餐$1199一起來等待餐上桌吧！
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情深意動每日好湯 「番茄洋蔥湯」，居然沒有洋蔥刺激的辛辣味只有淡淡地甜味加上番茄的酸味，喝起來很鮮甜蔬果味滿口留香。
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👨‍🍳主廚特製沙拉也表現的不錯醬料很清爽，裡頭火腿我好喜歡味道不會過鹹。
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【捷運站美食】豬跳舞dancing pig知名義大利餐館推薦
模特麵包蜜桃抹醬超可口的，酥鬆的口感醬也微微甜而已上頭還有可愛的小豬圖案🐖。
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🌟燉飯/義大利麵/披薩(三選一)
我們選擇「愛你一萬年花生小豬披薩】，滿滿花生醬香又不甜膩搭配豬肉與牽絲邪惡的起司這三種鮮明的味道，
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香濃之餘還有餅皮的味道也沒有蓋過，這樣的組合絕配的美味呀！
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👨‍🍳起司燻鮭魚鮭魚卵義大利麵 
濃郁的奶油醬加及滿滿的鮭魚卵還有燻鮭魚的擺飾，醬汁裹在麵條吸起來很順滑，香氣四溢還很鮮美是我喜歡的口味。
【捷運站美食】豬跳舞dancing pig知名義大利餐館推薦
 
【捷運站美食】豬跳舞dancing pig知名義大利餐館推薦🥩辣台妹青春肉體烤全雞 
烤全雞 一上桌香氣撲鼻而來，鮮嫩多汁辛香料味道也不會過重（詢問店家因應台灣人口味調味上有稍稍調整），口感上很有層次肉沾著雞油吃更是精華到一個極致。
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吃肉怎能不配杯紅酒呢？
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喝杯飲品70元×2(可補差價) 精選甜點×2
【捷運站美食】豬跳舞dancing pig知名義大利餐館推薦奶酪也很滑嫩微甜上頭的馬林糖很可愛，荔枝冰淇淋果香很濃郁。
【捷運站美食】豬跳舞dancing pig知名義大利餐館推薦
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這家餐廳裝潢佈置都很用心，每一個區域各有各的特色及氛圍，不管是約會或是家庭聚餐都很合適個人超推這家義大利餐廳大家也可以來試試這家的美味。
【捷運站美食】豬跳舞dancing pig知名義大利餐館推薦
用餐完還可以扭蛋，我也帶了一個療癒豬豬回家超可愛心動了嗎？
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店家資訊：
🐷豬跳舞小餐館
👉台北市大安區光復南路290巷48號
☎️02 2731 6469
⌛11:30–14:30
     17:30–22:00
 ➡️週一公休
文章標籤
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