為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 花店斜槓打造白色情人節新品，花店打造巧克力品牌「MESSAGE de ROSE BY KARENDO」推玫瑰造型巧克力。

花店斜槓打造白色情人節新品，花店打造巧克力品牌「MESSAGE de ROSE BY KARENDO」推玫瑰造型巧克力。

2024-02-19 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社花恋人 人氣：3
share
特派員 Trish

特派員 Trish

不只人們追求斜槓，日本花卉禮品品牌「KARENDO」也跨界挑戰，打造巧克力品牌「MESSAGE de ROSE BY KARENDO」，以「用花朵帶來心跳及期待」為概念，隨著季節更迭推出適合當季的精緻花卉造型巧克力！這次也為白色情人節做好萬全準備，推出了期間限定新品「Flower chocolate2024」，眾多賞心悅目的奢華組合，讓人只想珍藏，捨不得吃。

▲圖片來源／株式会社花恋人

 

「MESSAGE de ROSE BY KARENDO」春季繽紛花卉巧克力粉墨登場

為了迎接情人節的到來，「MESSAGE de ROSE BY KARENDO」搶在1月26日推出數款滿滿春季氛圍的浪漫花卉巧克力，以鬱金香及玫瑰為元素，打造色彩柔和的巧克力花束。

▲圖片來源／株式会社花恋人

 

巧克力「迷你花束．鬱金香」
(チョコレート「ブーケ ミニヨン・チューリップ」)

這款季節限定的巧克力以「鬱金香」鬱鬱蔥蔥繽紛氛圍表現春天來臨。整個花束集結了大受歡迎的莓果風味、抹茶風味、草莓風味，以及新風味檸檬白巧克力等7種風味，相互搭配得天衣無縫，從花卉的設計、配色到味道都達到完整平衡感。
 ▲圖片來源／株式会社花恋人

 

巧克力「玫瑰園．鬱金香」
(チョコレート「ロズレ・チューリップ」)

以充滿春天彩繪色彩的「鬱金香」為靈感，將花店精心製作的玫瑰巧克力裝在精美蕾絲禮盒中，宛若寶石般美麗。巧克力風味共有5種，包含酸酸甜甜的覆盆子、香甜草莓大理石等，再加上有如品嚐花瓣般的獨特口感，一次享有柔軟口感及極致風味。
▲圖片來源／株式会社花恋人

 

巧克力 玫瑰盒
(チョコレート 「ベルローズ」)

一打開禮盒便有滿滿玫瑰映入眼簾！這款玫瑰禮盒為店內的熱銷商品之一，今年更升級為11種口味，還包含「開心果」、「焦糖大理石」等4種新口味。配色上也給人滿滿的春天感，色彩柔和且五彩繽紛，賞心悅目。
▲圖片來源／株式会社花恋人

 

巧克力「玫瑰甜筒」
(チョコレート「スプリング・フルーリ」)

將可愛的迷你玫瑰及愛心、葉子等巧克力包裹在甜筒內，宛如一束花。甜筒內的巧克力有白巧克力、微苦的黑巧克力及酸酸甜甜的草莓巧克力等風味，相互融合，展現出極致的口感與和諧風味，非常適合用來贈送重要的人！
▲圖片來源／株式会社花恋人




■商品資訊
販售店舖： KARENDO店舖、 KARENDO網路商店等

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
相關話題
一閃一閃亮情情
#白色情人節
morechevron_right
文章關鍵字
白色情人節 日本 巧克力 甜點 more
延伸閱讀
日本生活雜貨品牌one’sterrace推出超療癒米飛兔雜貨，融入草莓、花卉等元素，多款美觀又實用的生活雜貨登場。
 特派員 Trish
台中市南屯區台中質感鐵盒伴手禮，多達16種口味，每日提供多種口味試吃！
 柚香魚子醬
桃園市中壢區每個人都應該能夠放心無罪的沉浸在美食中 拾青春Legumes【頂級白蘭地生巧克力】愛自己的特別方式
 ♥只溶妮口不溶妮手♥
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up