不只人們追求斜槓，日本花卉禮品品牌「KARENDO」也跨界挑戰，打造巧克力品牌「MESSAGE de ROSE BY KARENDO」，以「用花朵帶來心跳及期待」為概念，隨著季節更迭推出適合當季的精緻花卉造型巧克力！這次也為白色情人節做好萬全準備，推出了期間限定新品「Flower chocolate2024」，眾多賞心悅目的奢華組合，讓人只想珍藏，捨不得吃。



▲圖片來源／株式会社花恋人





「MESSAGE de ROSE BY KARENDO」春季繽紛花卉巧克力粉墨登場

為了迎接情人節的到來，「MESSAGE de ROSE BY KARENDO」搶在1月26日推出數款滿滿春季氛圍的浪漫花卉巧克力，以鬱金香及玫瑰為元素，打造色彩柔和的巧克力花束。



▲圖片來源／株式会社花恋人





巧克力「迷你花束．鬱金香」

(チョコレート「ブーケ ミニヨン・チューリップ」)

這款季節限定的巧克力以「鬱金香」鬱鬱蔥蔥繽紛氛圍表現春天來臨。整個花束集結了大受歡迎的莓果風味、抹茶風味、草莓風味，以及新風味檸檬白巧克力等7種風味，相互搭配得天衣無縫，從花卉的設計、配色到味道都達到完整平衡感。

▲圖片來源／株式会社花恋人





巧克力「玫瑰園．鬱金香」

(チョコレート「ロズレ・チューリップ」)

以充滿春天彩繪色彩的「鬱金香」為靈感，將花店精心製作的玫瑰巧克力裝在精美蕾絲禮盒中，宛若寶石般美麗。巧克力風味共有5種，包含酸酸甜甜的覆盆子、香甜草莓大理石等，再加上有如品嚐花瓣般的獨特口感，一次享有柔軟口感及極致風味。

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巧克力 玫瑰盒

(チョコレート 「ベルローズ」)

一打開禮盒便有滿滿玫瑰映入眼簾！這款玫瑰禮盒為店內的熱銷商品之一，今年更升級為11種口味，還包含「開心果」、「焦糖大理石」等4種新口味。配色上也給人滿滿的春天感，色彩柔和且五彩繽紛，賞心悅目。

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巧克力「玫瑰甜筒」

(チョコレート「スプリング・フルーリ」)

將可愛的迷你玫瑰及愛心、葉子等巧克力包裹在甜筒內，宛如一束花。甜筒內的巧克力有白巧克力、微苦的黑巧克力及酸酸甜甜的草莓巧克力等風味，相互融合，展現出極致的口感與和諧風味，非常適合用來贈送重要的人！

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販售店舖： KARENDO店舖、 KARENDO網路商店等

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