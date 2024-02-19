螞蟻人愛到不行的阿華田又有新聯名了！最熟悉的兒時回憶「阿華田」，帶有淡淡麥芽可可香氣，無論是熱熱喝、冰涼喝，都是大小朋友最療癒的午後時刻。此次和台中人氣甜點名店「金帛手製」合作，推出三款不同風味、口感的聯名雪糕，大大滿足螞蟻人的甜點胃。
從台中起家的人氣甜點夯店「金帛手製」，於台北新光三越A11也有實體門市，更推出宅配甜點服務讓各地甜點控隨時想吃就下單。這次和阿華田的聯名，首推主打「麥芽可可雪糕捲」，中間雙口味內餡，將阿華田麥芽巧克力，再加入脆酷力抹醬做成雪糕，以及帶有莓果和草莓丁的雪糕，外層蛋糕體則是麥芽巧可力草莓口味，最上層在用脆酷力抹醬與草莓丁妝點，超多層次風味讓人即便會血糖飆升，也忍不住一口口吃不停。
另外，還推出兩款限定達克雪糕，經典的達克瓦茲搭上阿華田可可碰撞出全新火花，以脆酷力碎片和脆酷力抹醬為基底的「莓果脆酷力達克雪糕」，搭上酸甜的覆盆子解膩。夢幻升級的「脆皮莓果達克雪糕」則是多了玫瑰醬提香，外層再淋上巧可力脆殼，整體幸福感爆棚。線上推出四組一入組合，辦公室下午茶揪同事一起團購。
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金帛手製 實體門市
台中精誠店：台中市西區精誠五街14號
台北新光三越信義A11店：台北市信義區松壽路11號B2
金帛手製Ｘ阿華田聯名
麥芽可可雪糕捲(阿華田限定)
阿華田達克雪糕4入組(莓果脆酷力達克雪糕、脆皮莓果達克雪糕)
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