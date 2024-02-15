星巴克的春天就是很夢幻！星巴克首發春季新品，將於2/22上市開賣，不僅有大家最期待的櫻花杯系列，就連外帶的紙杯也變成櫻花杯造型，等大家來星巴克賞櫻。並加碼推出多款全新春季飲品，夢幻特調「蜜桃百香抹茶那堤、蜜桃百香奶霜星冰樂」、抹茶控會超愛的「醇濃抹茶燕麥那堤」以及咀嚼控一喝就推「冰經典紅茶葛粉燕麥那堤」好評回歸，讓大家整個春天都有星巴克陪伴。







草莓果醬與蜜桃百香特調而成的風味果醬，搭上濃郁的醇濃抹茶和綿密的雲朵奶泡，再撒上些許蔓越莓卡士達風味碎粒，是抹茶控必喝新品。若喜歡清爽酸甜的話，則是一定要喝「蜜桃百香奶霜星冰樂」，真材質料的草莓果粒、草莓醬和蜜桃百香風味醬碰撞出全新火花。







同時，更以燕麥奶為主打，推出全新「醇濃抹茶燕麥那堤」和添加黑糖葛粉的Q彈「冰經典紅茶葛粉燕麥那堤」強勢回歸，一口氣推出多款新飲料讓人喝不停。為了讓充滿春季櫻花紛飛的氛圍，更將外帶紙杯變成夢幻櫻花杯，只要任點一款飲品就能獲得。2/20當天還有第二杯半價優惠。





星巴克優惠活動

活動內容：

1、2月20日購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

2、禮程會員於2月28日至3月3日使用星巴克APP行動預點，輸入活動代碼【品嚐特選美好】，可享兩杯特大杯冰熱/風味一致的特選濃縮系列飲品第二杯半價。

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