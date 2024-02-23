新莊人每年都在等！新莊中港大排從臭水溝經過整治，變成新莊人夜間漫步好去處之後，新北水利局在此打造一系列光雕美景，其中最受矚目的便是初春限定「新莊中港大排光雕展」。今年以「幸福新北 戀戀中港」為主題強勢回歸，推出六大主題燈區，於3/1正式點燈，用最浪漫夢幻的燈飾揪大家到訪新莊中港大排耍浪漫。
目前加緊趕工的新莊中港大排光雕，在近日試燈期間，夢幻的美景在新莊社團中成為熱門話題，今日公佈光雕活動細節，將於3/1~3/24連續24天免費展出，規劃「守護愛情」、「愛情運河」、「愛情啟航」、「月光戀人」、「愛的迫降」與「愛情鞦韆」六大主題，沿著中港大排打造專屬新莊人的愛情運河。
中港廣場上更打造5米高的愛心光廊，放大版的手比愛心光條讓人穿梭在其中打卡，走進中港大排散步步道，可見巨萌絢麗的「炫彩鯨魚」飛躍而上；巨型玫瑰花燈串連的愛情海；步道上還有俏皮可愛的美人魚、鯨魚等投影燈，陪大家一起漫步。
並將在3/14白色情人節當天推出情人闖關活動，於現場報名通過默契大考驗「擊響愛情」與「心動來電」等遊戲，就免費贈送「炫彩發光玫瑰花」小禮物。超過百萬盞炫彩的LED燈打造的新莊中港大排光雕展，勢必將再掀起打卡熱潮。
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新莊中港大排光雕 活動資訊
開展日：2024/3/1(五) 17：30於新莊區中港廣場舉辦
光雕展期：2024/3/1至3/24
點燈時間：每日18：00至22：00
LUXY BOYZ超級激光秀
表演時間：2024/3/1(五) 17：40開始
新莊中港大排光雕 白色情人節闖關活動
活動時間：2024/3/14
活動內容：現場報名，通過默契大考驗「擊響愛情」與「心動來電」等遊戲，就可以獲得限量「炫彩發光玫瑰花」專屬紀念品1份。
新莊中港大排光雕 交通資訊
捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路二段方向步行約10分鐘。
搭乘公車99 、299至財源廣場步行約2分鐘。
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