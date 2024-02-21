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新莊媳婦小確幸！日本超市「LOPIA」進軍新莊宏匯廣場，主攻「日式熟食區」打造新莊媳婦最強神隊友。

2024-02-21 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 人氣：2,707
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

新莊媳婦神隊友來了！每次去日本總是會到當地超市逛逛，體驗一下日本當地人的日常之外，熟食區更是許多小資族晚間一定會去搶好康的好去處。這次不用大老遠跑日本，超夯日本大型連鎖超市LOPIA，確定插旗新莊宏匯廣場，以生鮮食品、手作壽司、生魚片和外帶熟食區為主打，替新莊媳婦們省下煮飯時間，直接到宏匯廣場買一桌日料回家。
LOPIA新莊宏匯廣場 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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▲圖LOPIA中和環球店資料圖(以下同)。

繼台中、桃園、中和之後，目前已經為上改裝圍籬的LOPIA新莊宏匯店，是由宏匯廣場力邀進駐的日本人氣超市，主要是希望提供更多熟食選擇，滿足在地家庭客群，省去雙薪家庭平常日開火煮飯的時間，多出更多休憩時光。
LOPIA新莊宏匯廣場 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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熟食區部分有現烤披薩、漢堡、烤全雞、炸豬排等，並不定期推出日式美食小吃。鮮魚區更有生魚片、壽司和丼飯等超多種選擇，就算天天來報到也吃不膩。除了熟食之外，生鮮食品、水果、零食也是一大重點，最不能錯過的事LOPIA自產自銷的精肉區，A5黑毛和牛領軍的日本進口肉品，少了中盤商的程序、用更優惠的價錢提供給消費者。

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LOPIA新莊宏匯廣場 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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LOPIA新莊宏匯廣場

地址：新北市新莊區新北大道四段3號B2
開幕時間：預計2024年上半年度

 

 

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