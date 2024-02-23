巧克力爆漿吉拿棒回來了！創意多多的日本麥當勞，經常會在社群帶動話題，而且推出新品的速度也快到讓人目不暇給，在2022年初次登場的「迷你巧克力爆漿吉拿棒」當時受到日本網友大讚好評，後來固定都在每年2月限時回歸，2024年同樣也不缺席，而且更棒的是這次餡料更升級、還推出4種不同外觀的粉嫩包裝，真的讓台灣人羨慕到都流口水了。
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▲圖片來源／X@mcdonaldsjapan
日本麥當勞甜點推陳出新的速度，每次都快到讓人看不到車尾燈，在2022年2月首次登場的「迷你巧克力爆漿吉拿棒」，據說是麥當勞花費1年多才開發出來的神級點心，製作祕辛就是在麵團當中添加焦糖粉，並在內餡當中包裹了濃郁的巧克力醬，每咬一口都能吃到爆漿的巧克力與酥酥脆脆的焦糖外皮，一個不小心好幾盒就這麼吃完了。
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而這款「迷你巧克力爆漿吉拿棒」也同樣選在2024年的2月登場，最棒的是今年特別升級了巧克力醬當中的可可比例，調配出口感更加豐富、相當香醇滑順的巧克力奶油內餡，搭配外脆內軟的吉拿棒麵皮，根本是超邪惡的下午茶小點。
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2024年版本的「迷你巧克力爆漿吉拿棒」，還特別以夢幻的粉紅色為底色，設計了4種全新造型的外包裝，就算想要控制熱量少買一些，也會忍不住因為想要收集這些可愛的盒子而失手一口氣爆買，而且只有日本麥當勞限量販售，如果近期你剛好在日本的話，千萬要把握機會大口吃爆。
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日本麥當勞「迷你巧克力爆漿吉拿棒」
販售日期：2024年2月14日～3月中
售價：260日圓（一份4塊）
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