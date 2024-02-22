人氣爆棚的甘王草莓千層又要回歸！日本Afternoon Tea以高質感的鄉村系雜貨，多年來都是許多傢飾控的心頭好，旗下以水果千層蛋糕聞名的下午茶餐廳「Afternoon Tea LOVE&TABLE」，只要推出新口味，都會讓不少甜點控立刻衝到店裡搶快嚐鮮，其中人氣最高的「五層甘王草莓千層」將在今年3月期間限定回歸，同時還有每年春季限定的「草莓櫻花千層、草莓臻果巧克力千層」也同步再度登場，讓去年抱憾沒吃到的草莓控，又再度有機會能夠吃到這些顏值、口感兼具的美味蛋糕。



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▲圖片來源／株式会社サザビーリーグ アイビーカンパニー



目前正值草莓旺季，也即將接近賞櫻時節， 日本超人氣下午茶餐廳「Afternoon Tea LOVE&TABLE」即將從2024年3月4日起，應景推出3款草莓放好放滿的風味千層，讓草莓控吃一口就幸福到彷彿快飛上天。當中最吸睛的絕對就是讓草莓控看了雙眼發亮的霸王級「五層甘王草莓千層」，這款千層蛋糕只要一推出都會引起瘋搶，不只視覺效果滿點，來自福岡的甘王草莓一直都是在日本草莓界享負盛名的帝王級品種，Afternoon Tea推出的這款千層蛋糕雖然只有5層，但使用的甘王草莓數量相當多，再搭配豪不手軟的鮮奶油份量，每次上市都會被日本甜點控洗版IG。

▲圖片來源／株式会社サザビーリーグ アイビーカンパニー



去年首次推出的新品「草莓櫻花千層」在2024年又再次回歸，特色是由千層餅皮、白色鮮奶油、粉色的櫻花鮮奶油與草莓交互疊層而成，關鍵在於櫻花鮮奶油裡真實加入櫻花花瓣和葉子製作而成，再配上帶點酸甜滋味的草莓切片，每一口都能品嚐到最真實又優雅的櫻花與草莓風味，讓人感受到無限春意。

▲圖片來源／株式会社サザビーリーグ アイビーカンパニー



還有一款同樣是在2023年初次販售、且當時擄獲巧克力控芳心的「草莓臻果巧克力千層」，是由巧克力碎片與蓬鬆綿密的臻果巧克力鮮奶油為主角的香濃系千層，中間混入些許草莓切片，濃郁可可相與酸澀清新的果香相互搭配，每一口都能吃到豐富層次的口感。

▲圖片來源／株式会社サザビーリーグ アイビーカンパニー







Afternoon Tea LOVE&TABLE 2024年春季甜點

販售店鋪：日本全國Afternoon Tea LOVE&TABLE餐廳

販售期間：2024年3月4日～5月8日（各品項有所不同）



五層甘王草莓千層

售價：2,178圓（附茶飲）

販售期間：2024年3月2日～3月17日



草莓櫻花千層

售價：1,683圓（附茶飲）

販售期間：2024年3月4日～4月10日



時令五層草莓千層

售價：2,178圓（附茶飲）

販售期間：2024年3月18日～5月8日



草莓臻果巧克力千層

售價：1,683圓（附茶飲）

販售期間：2024年4月11日～5月8日

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