世界12強賽事點燃全球棒球迷的熱情。位於銀座的知名和菓子店大角玉屋推出超狂限定商品「開運超級全壘打大福」，不僅向日本職棒與大聯盟的球員致敬，更為世界12強賽事增添一份應援氣氛！



▲棒球迷都應該常常看的「開運超級全壘打大福」。





棒球全壘打大福期間限定登場

這款大福靈感來自今年在美國職棒大聯盟的世界大賽中締造驚人成績的日本球員們，特別以棒球為設計主題，打造這款「開運超級全壘打大福（開運ジャンボホームラン大福）」。整個大福幾乎和真正的硬式棒球等身大，重量更是一般大福的3倍！採用店內招牌「元祖草莓紅豆大福（元祖いちご豆大福）」為基底，並用羊羹和肉桂完美重現棒球的縫線細節，不僅造型逼真，口感更是超乎想像。

▲超逼真的棒球大福幾乎與棒球一樣大。

■販售資訊

▲棒球的連縫線都製作的細膩精美逼真。為呼應日本年末10億日圓大樂透，這款開運超級全壘打大福特別以1,010日圓的特別價格販售，希望吃的人能像球員在世界舞台揮出全壘打一樣，開出人生大獎！更貼心的是，只要持年末樂透彩券購買，還能享有優惠價710日圓，再加碼贈送一個經典草莓紅豆大福。開運超級全壘打大福每日限量5個，並選定與日本「年末JUMBO彩券」販售日期即日起至12月21日期間限定販售，期盼來店購買的顧客都能獲得好運氣。▲棒球熱度延燒到美食草莓大福上。▲日本非常受歡迎的草莓大福。身為棒球迷的你，豈能錯過這款融合運動、美食、運氣的超級大福？趕快揪好友一起來銀座買一波！

販售日期：即日起～12月21日

販售地點：大角玉屋 銀座店

地址：東京都中央区銀座西3-1

營業時間：10：00～20：00

每日限量：5個

原價：1,010日圓

持年末JUMBO彩券優惠價：710日圓