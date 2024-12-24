深度旅遊日本一定不能錯過隱藏於長野縣深山之中的阿智村，這片秘境被譽為「日本第一星空村」，魅力橫跨四季。阿智村位於岐阜縣中津川市與長野縣的交界，早在2006年便因環境省全國星空觀測評比，榮膺「最閃耀星空之地」桂冠。這裡的星空亮麗清晰，宛如鑽石般閃爍，吸引了無數的觀星愛好者與攝影師前來追尋那一抹璀璨。當地最著名的「天空樂園 日本第一星空夜間導覽」，每晚僅限1,500名遊客參與，場場爆滿，成為熱愛星空的旅人必訪之地。阿智村的昼神溫泉，更是以美肌之湯聞名，吸引無數尋求放鬆與美膚效果的旅客前來。四季分明的自然美景、溫泉、當地美食及多樣戶外活動，讓這座小村莊成為絕佳的度假選擇。



▲阿智村這片秘境被譽為「日本第一星空村」，魅力橫跨四季 / 阿智昼神觀光局提供、WalkerLand窩客島整理



春日裡，阿智村展現令人讚嘆的「花桃」花海，讓村莊彷彿置身仙境。花期從4月上旬至5月上旬，花桃與櫻花共同綻放，構成春天的雙重美景。村內約有10,000株花桃，集中於月川溫泉鄉的5,000株更是壯麗無比。這片花海中，紅、白、粉三色的花朵交織成漸層美景，給人一種如夢似幻的視覺享受。這裡的自然景觀，尤其適合攝影愛好者與散步遊客，成為人們流連忘返的景點。每年的「花桃祭」活動，還會吸引更多人前來，體驗這一季節的美麗和熱鬧。無論是悠閒漫步還是拍照留念，都能充分感受到春天的生氣與活力。▲阿智村展現令人讚嘆的「花桃」花海，讓村莊彷彿置身仙境 / 阿智昼神觀光局提供、WalkerLand窩客島整理進入夏季，夜間觀星活動成為主角。阿智村的「天空樂園夜間導覽」位於海拔1,400米的觀星平台，是一項能讓遊客親密接觸滿天繁星的絕佳活動。這項活動幾乎全年無休，除了休業期間外，每晚都有機會一睹壯麗的星空。在這裡，遊客可搭乘全長2,549米的纜車，抵達海拔1,400米的觀星區，這段路程帶來了極為獨特的景致。纜車上，遊客不僅能欣賞山脈美景，還能在涼爽的夏季空氣中，隨著纜車的升高而進入一個完全不同的星空世界。滿天的繁星，彷彿觸手可及，與城市中的光害相比，這裡的星空更加清澈、明亮。這份美麗的星空，幾乎無可比擬，也讓人不禁陶醉其中。此外，夏季的阿智村還提供了多種戶外活動，例如森林浴、天龍川漂流、登山、腳踏車騎行等，讓人可以全方位體驗大自然的魅力。每一項活動都能讓你沉浸在南信州的自然景觀中，體會大自然帶來的寧靜與愉悅。▲阿智村的「天空樂園夜間導覽」位於海拔1,400米的觀星平台，是一項能讓遊客親密接觸滿天繁星的絕佳活動 / 阿智昼神觀光局提供、WalkerLand窩客島整理秋季的阿智村，因壯觀的雲海和紅葉景致而大受歡迎。尤其是在清晨時分，伊那谷盆地上方的雲海，彷彿將整個世界包裹在一片乳白色的霧氣中，展現出如詩如畫的美景。從「富士見台高原纜車 Heavens Sonohara 站」搭乘纜車抵達展望台「SORAIRO」，遊客可俯瞰到整個盆地的景色，尤其是秋冬季節，雲海的出現機率非常高，去年高達72%。這裡的晨霧，是秋季與冬季的典型景觀，讓人彷彿置身於夢幻的仙境之中。隨著季節的變換，這片大自然的畫布不斷更新，秋季的紅葉與冬季的雪景交替上演，無論哪一個季節，都能帶來無盡的驚豔。▲從「富士見台高原纜車 Heavens Sonohara 站」搭乘纜車抵達展望台「SORAIRO」，遊客可俯瞰到整個盆地的景色 / 阿智昼神觀光局提供、WalkerLand窩客島整理冬季，則是阿智村最迷人的時候。這個季節的氣溫低，空氣清新，特別適合觀星。阿智村的「Heavens Sonohara」滑雪場成為冬季的熱點，提供滑雪、滑雪圈等活動，吸引了大量的冬季運動愛好者。特別是南澤山的雪景，堪稱冬季最具魅力的景觀之一。這裡的樹冰景色類似東北的藏王，呈現出極為壯觀的冰雪景致。雖然挑戰雪山登山可能需要一定的體力，但阿智村也提供了多條適合初學者的登山路線，讓人們可以輕鬆享受雪山的美麗與挑戰。無論你是滑雪高手還是初次嘗試，這裡的冬季活動都能帶來無與倫比的樂趣。▲阿智村的「Heavens Sonohara」滑雪場成為冬季的熱點，提供滑雪、滑雪圈等活動，吸引了大量的冬季運動愛好者 / 阿智昼神觀光局提供、WalkerLand窩客島整理阿智村不僅有得天獨厚的自然景觀，還以其溫泉而聞名。昼神溫泉位於阿智村，是南信州最大、最有名的溫泉區。自昭和48年發現以來，這裡便吸引了來自四面八方的旅客。昼神溫泉的鹼性泉質被譽為「美人湯」，對皮膚有極佳的保養效果。其強鹼性泉水的pH值高達9.7，是日本為數不多的美人湯之一。據說，這種泉水能有效去除肌膚的老廢角質，使皮膚變得光滑細嫩。加上鈉離子與氯離子的豐富含量，能深層保濕，讓肌膚保持滋潤。對女性來說，這無疑是一次難得的美膚體驗。溫泉鄉內的住宿設施有著濃厚的懷舊氛圍，遊客在此不僅能享受溫泉帶來的放鬆感，還能感受濃厚的日式溫泉文化。▲昼神溫泉的鹼性泉質被譽為「美人湯」，對皮膚有極佳的保養效果 / 阿智昼神觀光局提供、WalkerLand窩客島整理除了溫泉和自然景觀，阿智村的當地美食也不容錯過。「星空食堂」是一家受遊客青睞的餐廳，提供當地新鮮食材製作的料理，並且還有喝一口就能營造出浪漫星空氛圍的咖啡。餐廳內的投影設備營造出流星與宇宙影像，讓每一餐都彷彿置身星空下。這裡的蕎麥麵、五平餅以及野味等當地特色美食，讓人垂涎欲滴。此外，每天清晨在昼神溫泉舉行的早市，也是一個獨特的體驗。市場上擺滿了各種新鮮的農產品，遊客可以親自選購當季的蔬菜、水果和當地製作的加工食品。無論四季如何變換，阿智村始終保持著它獨特的魅力。這裡的星空、溫泉、美食和大自然景觀，成為日本旅遊中的一顆璀璨明珠。對於那些尋求獨特體驗的旅客而言，阿智村無疑是個值得一再造訪的完美目的地。▲阿智村的「星空食堂」是一家受遊客青睞的餐廳，提供當地新鮮食材製作的料理，營造出浪漫的星空氛圍 / 阿智昼神觀光局提供、WalkerLand窩客島整理