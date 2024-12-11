落羽松餐廳9間超夢幻！年末必拍的落羽松季終於來了，落羽松每年從11末開始慢慢轉為金黃色、橘紅色，全台各處都有不少落羽松打卡景點，整排落羽松金黃、橘紅色交加的唯美夢幻感，每年都吸引許多人潮打卡，窩客島這次特地蒐羅9間必拍的落羽松餐廳，讓你欣賞落羽松森林的同時，還能邊吃美食，從火鍋、牛排、台菜、義大利麵到蔬食餐廳都有，假日就來體驗被落羽松包圍下吃美食。



▲ 落羽松餐廳推薦9選，看台中落羽松、宜蘭落羽松吃美食/ WalkerLand窩客島整理



想拍落羽松打卡美照，首推台中蔬食景觀餐廳「澄石享自在」、彰化台式農家桌菜的「田寮農莊」，餐廳外便是設有木棧道的池塘，兩側有落羽松群林立，可以走在水池中與落羽松合影，隨手一拍都充滿夢幻唯美的氛圍；冬天吃火鍋也能邊看落羽松，以大面積玻璃窗打造的「影子市集火鍋」，窗外種了滿滿的落羽松，即使樹葉尚未轉紅也很療癒；而森林系「家園藝術咖啡牛排館」，不僅店觀被綠植包圍，戶外區也有落羽松等廣大的庭園造景，吃完牛排、火鍋，就能來散步剛剛好。



▲落羽松餐廳推薦，台中落羽松景觀餐廳、桃園落羽松秘境咖啡廳全都有 / WalkerLand窩客島整理



農莊風落羽松秘境餐廳：田寮農莊

部落客 甜蜜夫婦食紀錄 造訪 田寮農莊 說：

這次跟著朋友家人來到田寮農莊，真的讓我們都非常的滿意，餐廳外的池塘美景，圍繞著落羽松，再過一陣子就會變紅了。



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田寮農莊

地址：台中市南屯區樂田巷2之34號

電話：04-2479-5186

完整介紹由部落客「甜蜜夫婦食紀錄」於窩客島分享：【田寮農莊】台中南屯美食餐廳推薦,寵物友善,景觀餐廳,落羽松秘境(附菜單)



▲▼ 農莊風落羽松秘境餐廳：田寮農莊/ 甜蜜夫婦食紀錄提供、WalkerLand窩客島整理





彰化落羽松森林必拍庭園餐廳：菁芳園

部落客 艾布蕾 造訪 菁芳園 說：

一走進來就開始猛拍照，兩旁高聳的落羽松也太美，人爆多的...每一個畫面都要等拍照的人潮散去才能拍的美。



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菁芳園

地址：彰化縣田尾鄉張厝巷73號之一

電話：0912-243-535

完整介紹由部落客「艾布蕾」於窩客島分享：《彰化好好玩》菁芳園❤浪漫森林系~池畔玻璃屋，落羽松秘境｡



▲▼彰化落羽松森林必拍庭園餐廳：菁芳園 / 艾布蕾提供、WalkerLand窩客島整理





台中人氣落羽松蔬食餐廳：澄石享自在

部落客 來自品兒的食旅日常 造訪 澄石享自在 說：

餐廳入口處映入眼簾便是如此的迷人景緻使人心情舒暢，有著滿滿魚群的池塘上架上不規則的木棧道，上方更有秋冬時分些許由綠轉紅的的落羽林，沉浸在這幽靜的氛圍中多麼詩情畫意啊。



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澄石享自在

地址：台中市北屯區東山路二段民興巷207-5號

電話：04-2239-1159

完整介紹由部落客「來自品兒的食旅日常」於窩客島分享：【台中景點/台中美食】享自在休閒生態園・澄石享自在/擁有落羽松美景及浪漫唯美水上木棧道的蔬食餐廳 (含完整菜單)



▲▼台中人氣落羽松蔬食餐廳：澄石享自在 / 來自品兒的食旅日常提供、WalkerLand窩客島整理





被落羽松包圍的玻璃屋火鍋：SHADOW影子市集火鍋

部落客 魔王的碗公 造訪 SHADOW影子市集火鍋 說：

除了座落在田野間獨棟清水模玻璃屋外，滿滿新鮮蔬菜現拿現切超過30種時蔬還有其他蔬果，配菜都是無限讓你吃到飽，另外愛吃肉與海鮮的人也可以單點，環境舒服到極點且鍋物也的確新鮮味美。



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SHADOW影子市集火鍋

地址：宜蘭縣五結鄉三吉中路12號

電話：0975-277-565

完整介紹由部落客「魔王的碗公」於窩客島分享：宜蘭火鍋 影子市集火鍋 Ｘ魔王 滿滿蔬菜吃到飽只要380元 被落羽松包圍的絕美餐廳



▲▼被落羽松包圍的玻璃屋火鍋：SHADOW影子市集火鍋 / 魔王的碗公提供、WalkerLand窩客島整理





桃園隱藏版落羽松咖啡廳：悠然秘境小屋

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 悠然秘境小屋 說：

悠然秘境小屋除了可以享受大自然美景、用餐、喝咖啡外，還可以賞櫻、賞螢火蟲及賞落羽松，可以說一年四季都精彩！



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悠然秘境小屋

地址：桃園市復興區三民路19鄰號

電話：0958-761-027

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：悠然秘境小屋 ❙ 山林裡小秘境，超隱藏版落羽松咖啡廳，桃園復興景觀餐廳!



▲▼ 桃園隱藏版落羽松咖啡廳：悠然秘境小屋/ 靜怡＆大顆呆提供、WalkerLand窩客島整





落羽松湖畔庭院歐式景觀餐廳：松之戀

部落客 優尼太太 造訪 松之戀說：

隱身在台中新社山區的落羽松秘境，餐廳部分提供歐式排餐及下午茶，是個無菜單料理餐廳及北歐風格民宿，擁有自家的夢幻落羽松樹林，四季觀賞各有風味。



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松之戀

地址：台中市新社區食水嵙6-7號

電話：04-2581-4888

完整介紹由部落客「優尼太太」於窩客島分享：台中夢幻落羽松林蔭秘境！隱身在山中湖畔的歐式景觀餐廳_松之戀



▲▼落羽松湖畔庭院歐式景觀餐廳：松之戀 / 優尼太太提供、WalkerLand窩客島整理





最美森林系牛排館落羽松庭園：家園藝術咖啡牛排館

部落客 貪吃猴 造訪 家園藝術咖啡牛排館 說：

最美森林系的庭園餐廳，這間肯定是許多人的口袋名單。充滿綠意盎然的建築以及落羽松跟樹木環繞的超美庭園造景，從白天到夜晚都超好拍。



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家園藝術咖啡牛排館

地址：彰化縣北斗鎮中山路一段299巷58號

電話：04-888-0252

完整介紹由部落客「貪吃猴」於窩客島分享：【彰化美食】家園藝術咖啡牛排館│北斗最美森林系庭園餐廳，40年老字號高CP值牛排火鍋簡餐。彰化田尾一日遊必吃 - 貪吃猴的幻想



▲▼最美森林系牛排館落羽松庭園：家園藝術咖啡牛排館 / 貪吃猴提供、WalkerLand窩客島整理





新竹落羽松心型池景觀餐廳：大樂之野景觀餐廳

部落客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 造訪 大樂之野景觀餐廳 說：

大樂之野有個超寬廣的愛心池，四周被落羽松包圍著，讓景色顯得詩情畫意，浪漫極了。實在不想錯過眼前美景，在餐前我們花了一點時間拍照，餐後又回來散散步，帶孩子們走一走。



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大樂之野景觀餐廳

地址：新竹縣關西鎮新富里老社寮15-8號

電話：03-587-8088

完整介紹由部落客「魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行」於窩客島分享：漫步落羽松林裡的浪漫心型池，餵魚、散心、美食與美景相伴的「大樂之野景觀餐廳」 @魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行



▲▼落羽松心型池景觀餐廳：大樂之野景觀餐廳 / 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行提供、WalkerLand窩客島整理





新北也有落羽松秘境餐廳：鳶山紅樓

部落客 Elsa 造訪 鳶山紅樓 說：

每樣餐點都是當日特選食材新鮮現做，中日式料理品味、美味兼具，上週去吃每道菜都讓人好驚艷啊！鳶山紅樓除了餐點好吃，店內外連同後面整片山，共有多達六千坪的花花世界，最美的落羽松步道、九重葛步道。



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鳶山紅樓

地址：新北市三峽區中山路825號

電話：02-2671-5159

完整介紹由部落客「Elsa」於窩客島分享：新北無菜單料理推薦【鳶山紅樓】知名飯店行政主廚執掌極品美味！三峽景觀餐廳賞花看夕陽、遠眺大漢溪



▲▼新北也有落羽松秘境餐廳：鳶山紅樓 / Elsa提供、WalkerLand窩客島整理

