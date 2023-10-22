台中南屯餐廳推薦 田寮農莊 撰文．攝影＝ 林甜蜜 趁著天氣漸漸轉涼，很適合外出用餐，甜蜜一行人這次來到一間隱藏在台中南屯區田園間的神秘餐廳田寮農莊，雖然有點偏僻，但是到了用餐時間就開始人潮絡繹，餐廳的造景設計有滿滿早期農業社會時期的影子，餐廳後方以庭院呈現農業風味，真的非常適合帶家人一起來用餐!! 鄰近台中高鐵站，開車7分鐘即可到達，經過這次用餐，真的會深深愛上這裡，看的出來餐廳對環境非常用心，也有小動物可以觀賞，田寮農莊除了單點跟套餐，另外也有提供合菜，而且飲料的選擇也很多樣，假日想找一間不一樣感覺的下午茶來這裡就對了!!

▲田寮農莊菜單

這一家充滿台式田園農莊風格的田寮農莊，在民國九十年開幕至今都以辦桌菜為主，近期轉型成簡餐式的景觀餐廳，因環境純樸古色古香，也備有大型停車場，是許多人節慶用餐首選餐廳，建議要前往的朋友一定要先電話預約或是線上預訂呦!!

這裡的餐點cp值很高，每人低消兩百嬰兒不算，用餐時間90分鐘，經典農家菜可以單點也可以搭配套餐，這次我們四個大人加上一個二寶，直接點了四個套餐，加上一些炸物小菜，一上餐就覺得非常的豐富。

靠近池塘美景區總共有兩個室內用餐區跟一個室外用餐區，這裡的用餐環境很明亮舒適，櫃台旁還有鳥跟兔子可以觀賞，用餐結束後也可以購買魚飼料去餵魚，雖然先前田寮農莊是以辦桌菜為主，但是現在餐廳內的餐點擺盤一點都不馬虎，很有台式餐點混和日式套餐的感覺。

套餐都會隨餐附贈一杯茶飲，清涼消暑，如果要換其他飲品可以折扣20元，剛好這天來有水果茶，所以其中一杯甜蜜就換成水果茶，喝起來酸酸甜甜的，解膩又止渴!

我們點了四個套餐，基本上配菜都是統一的，其中有地瓜葉、泡菜、木耳、洛神花，身邊的朋友都驚呼這是第一次吃到洛神花，跟之前吃到的洛神花蜜餞口感完全不一樣，是酸酸甜甜脆脆的，非常下飯，歐~對了這裡的套餐白飯是可以續的，而且白飯是選用自家耕種的台梗九號米，其大部分食材皆為自家種植所養，大家可以安心食用!!

▲剁椒魚套餐$416(須提前預訂)/三杯雞腿排套餐$416

這次訂位時，服務員就有先詢問要不要預定剁椒魚，使用新鮮辣椒剁碎後加入豆瓣醬，一打開蓋子整個香氣四溢，香辣的味道令人食指大動，而三杯雞腿排也是一打開就聞到麻油香氣，雞肉吃起來非常軟嫩，也很下飯，這兩道如果有來的朋友都可以點來吃吃看。

▲頭路菜套餐$376/紅燒小封肉套餐$376

頭路菜其實就是辦桌中常出現的菜尾湯，使用眾多食材一起烹煮，每次吃辦桌我都蠻期待這一道菜的，口感跟白菜滷相像，但是添加的食材更豐富，另一道紅燒小封肉選用肥瘦比例適中的三層肉，煮至入口即化，搭配清脆的筍絲，濃濃台式口味超級下飯的!!

▲豆干米血雙拼$118/酥炸豆腐$65

除了套餐還有點一份經典豆干米血雙拼，搭配特製醬汁吃起來非常入味，如果是下午茶不想吃太多，甜蜜推薦大家可以點這一道一起分食，另外還有點一份酥炸豆腐，外酥內軟的口感，喜歡豆腐的朋友不要錯過!!

▲炸物好朋友$188 (雞塊/炸饅頭/花好月圓)

一來發現有炸湯圓甜蜜就很想點，如果人數比較多就可以點一份炸物好朋友，裡面有雞塊、炸饅頭、花好月圓，非常適合聚餐分食，炸饅頭是銀絲卷配煉乳，相信大小朋友一定都會非常喜歡。

這次跟著朋友家人來到田寮農莊，真的讓我們都非常的滿意，餐廳外的池塘美景，圍繞著落羽松，再過一陣子就會變紅了，甜蜜一定會再帶著朋友一起來用餐，體驗不一樣的美景。

以上就是這次來田寮農莊吃到的料理，不只有滿滿的窗外視覺享受，連餐點都有在水準之上，真的CP值很高，推薦各位angel來用餐，最後你是不是也很心動呀~以下提供完整資訊，歡迎去電預定!!

本文為邀約體驗文，內文皆是本人體驗後的心得分享，產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人口味習慣、體質不同，實際餐點、功效依每人體驗為主。

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