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復古鐵道迷必訪！青森弘前「推出弘南鐵道主題房，經典銀色6000系列車廂完整重現。

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2024-12-26 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：一般社団法人Clan PEONY津軽
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特派員 Trish

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想體驗入住電車車廂的感覺嗎？青森在地觀光團隊攜手青森弘前市的特色旅宿「GOOD OLD HOTEL」打造以弘南鐵道6000系列車為主題的特色房間！直接將復古電車搬進客房，一秒帶你走進昭和時代！
 

 

鐵道迷必住！弘南鐵道主題房復古登場

由市區的商業大樓改建而成的特色旅宿「GOOD OLD HOTEL」以「可入住的昭和酒吧街」為主題，門口的門牌就是一個個霓虹燈招牌，室內設計復古懷舊，在當地廣受歡迎。這次獨家推出的鐵道主題房不僅適合鐵道迷，對想體驗昭和復古氛圍或懷念過往美好時光的旅客來說，都是一個絕佳的選擇。

 

弘南鐵道6000系列車從1960年開始在東京急行電鐵（現為東急電鐵）服役約30年，之後轉交給弘南鐵道營運至2006年。由於生產數量稀少，一直都是鐵道迷心中的夢幻車款。
 

這次特色主題房特別以「弘南鐵道6000系列車」為元素，不只是單純模仿，房內裝潢全都使用真實的列車零件，包括當年實際使用過的座椅、行李架、指示牌，甚至連儀表板和車頭大燈都完整保留下來，讓人彷彿真的坐在列車車廂中！


此外，房間還陳列了弘南鐵道弘南線和大鰐線的珍貴老照片，讓住客能夠一窺當年與現今的差異，感受時代的變遷。
 

對鐵道迷來說這裡絕對是不容錯過的住宿選擇。在這裡，不單單是入住飯店，更像是穿越時空回到弘南鐵道的輝煌歲月，親身體驗昔日電車的魅力。

 

GOOD OLD HOTEL

主題房：弘南鐵道主題房「弘南鉄道コンセプトルーム」
地址：青森県弘前市新鍛冶町80-2
入住期間：2024年12月17日起
費用：20,000日圓（依季節有所異動）

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