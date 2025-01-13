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一生必看！在河口湖唯一水上餐廳，360度欣賞浪漫冬季煙火的絕美夜景。

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2025-01-13 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：スリーシックスティ・チャネル株式会社
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特派員 Trish

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河口湖唯一的湖上餐廳 HAMANASHI HOUSEBOAT已開始接受預約，只要預約就能在2025年1月25日～2月23日期間，一面用餐一面享受以富士山為背景的湖上煙火！夜晚的富士山搭配盛放的煙火，絕對是一生必看一次的美景！


每場次僅限 12 位客人登船，由在地名廚大森顯一負責料理。大森名廚曾在東京知名法式餐廳工作 6 年，從 2004 年至 2007 更年在法國 6 間米其林星級餐廳擔任部門主廚。他將以當季食材製作套餐，搭配山梨縣的酒品。

■方案資訊
A方案：富士河口湖煙火精選晚餐盒＆葡萄酒（3 種）　25,000 日圓（含稅與服務費）
B：富士河口湖煙火精選晚餐盒　22,000 日圓（含稅與服務費），不含酒

 

航程和用餐時間約 90 分鐘，每場固定於晚上7點準時從河口湖第七碼頭啟航。遊船會在煙火施放的位置停泊，讓賓客能在船上欣賞冬夜的光影。要注意的是，超過集合時間無法上船且無法退款。很貼心的是，船上設有廁所，不必擔心如廁問題。國小學童以下可能無法搭乘，如果是親子旅行的話建議帶12歲以上的小朋友同行。如果對這行程有興趣的話，建議及早透過底下的連結預約喔！


 

HAMANASHI HOUSEBOAT

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町船津濱第七碼頭
官方網站
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